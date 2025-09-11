ТСН у соціальних мережах

Пекуча таємниця схуднення: що робить перець чилі з нашим тілом

Вчені з’ясували, що капсаїцин із перцю чилі здатен активувати бурий жир і прискорювати метаболізм. Це може допомогти спалювати калорії.

Чилі

Чилі / © pixabay.com

Науковці з’ясували, що вживання гострої їжі може позитивно впливати на обмін речовин і допомагати у боротьбі із зайвою вагою. Основна діюча речовина перцю чилі — капсаїцин — відповідає за пекучий смак і водночас запускає процеси, які впливають на метаболізм.

Про це повідомило видання Popular Science.

Потрапляючи на рецептори TRPV1, капсаїцин стимулює вироблення норадреналіну. У результаті активується так званий бурий жир, який відрізняється від білого тим, що виробляє тепло і витрачає енергію з жирових запасів.

Цей механізм отримав назву термогенез. Дослідження показують: завдяки йому організм може додатково спалювати приблизно 116 калорій на день. Хоча цього недостатньо для суттєвої втрати ваги, ефект може мати значення у поєднанні з фізичною активністю та раціональним харчуванням.

Ще один вплив чилі пов’язаний з апетитом. Через пекучість його важко вживати швидко та у великій кількості, а це допомагає уникати переїдання. Окрім того, наукові дані свідчать, що капсаїцин може знижувати рівень греліну — гормону, який відповідає за відчуття голоду. Таким чином, перець чилі сприяє як швидшому обміну речовин, так і контролю кількості спожитої їжі.

Окрім впливу на вагу, дослідження свідчать про інші корисні властивості чилі. Зокрема, регулярне його вживання може знизити ризик смерті від серцево-судинних хвороб на 26%, а від онкологічних — на 23%. Ефект пов’язують зі здатністю капсаїцину зменшувати запалення та розслаблювати судини, що сприяє зниженню артеріального тиску.

Гостра їжа також має вплив на емоційний стан. У відповідь на біль, спричинений капсаїцином, організм виділяє ендорфіни та дофамін. Це створює відчуття ейфорії, яке може зберігатися навіть після того, як пекучість у роті минає.

Нагадаємо, популярність дієт з високим вмістом білка зростає, однак спеціалісти попереджають: надлишок протеїну може спричинити проблеми зі здоров’ям.

