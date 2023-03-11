Переддіабет: що це і як знизити ризик розвитку серйозного захворювання

Близько 422 мільйона людей в світі хворіють на цукровий діабет. Щорічно від цієї хвороби помирають близько 1,5 мільйонів осіб. На жаль, діабет не лікують, але існує таке поняття як переддіабетичний стан. Читайте про нього в матеріалі ТСН.ua.

Як розповіла діабетологиня Валерія Орленко, наразі існує чимало причин вважати переддіабет не станом, а захворюванням. Появнює це метаболічними змінами, які вже починають відбуватися в організмі на цьому етапі. Вони можуть призводити до схожих з цукровим діабетом ускладнень.

Хто в групі ризику

За умови, якщо у вас є хоча б один з цих факторів, варто звернутися до лікаря і перевірити стан вуглеводного обміну:

низька фізична активність;

жінки, які народили дитину вагою понад 4 кг або мали гестаційний цукровий діабет;

наявність цукрового діабету I типу у родичів;

артеріальна гіпертензія понад 140/90 мм рт. ст. або застосування антигіпертензивної терапії;

клінічні стани, які пов'язані з інсулінорезистентністю (синдром полікістозних яєчників, ожиріння);

рівень холестерину ЛПВЩ менше ніж 0,9 ммоль/л та/або рівень тригліцеридів понад 2,82 ммоль/л;

наявність серцево-судинних захворювань.

Переддіабет: лікування

Можна використати тест FINDRISC для самоконтролю. В ньому вісім простих запитань з відповідями і сумою балів. Однак, навіть якщо тест покаже високу ймовірність діабету II типу, ще не пізно все змінити.

Лікарка виділяє вісім важливих кроків, які допоможуть вам зменшити ризик розвитку серйозного захворювання:

Усвідомлення проблеми — це, мабуть, найголовніший крок, адже дуже важливо зрозуміти, що потрібно починати діяти. Боротьба з зайвою вагою — дієтологиня запевняє, що навіть зменшення зайвої маси тіла на 7% допоможе на шляху до одужання, для цього потрібно їсти здорову їжу, яка має меншу кількість калорій. Використання "здорової тарілки" — 50% під час приймання їжі повинні становити некрохмалисті овочі (спаржа, брюссельська капуста, морква тощо). Ще 25% — крохмалисті овочі (картопля, кукурудза, горох). Останні 25% — білок (рослинний чи тваринний). Зайняття спортом — можна почати зі звичайних прогулянок — встановіть собі правило щодня ходити швидким кроком протягом 30 хвилин. Після цього можна додавати й інші фізичні навантаження. Здоровий сон — він повинен тривати 7-9 годин на добу. Для його покращення краще обмежити вживання алкоголю, кофеїну та встановити режим сну. Відмова від паління — про цю згубну звичку краще забути, адже у курців на 30-40% зростає шанс захворіти на цукровий діабет. Додавання таблеток — це, звичайно, потрібно обговорити зі своїм сімейним лікарем. Медикаменти рекомендовано додавати лише в деяких випадках. Підтримка — передусів дуже важливо, щоб людину підтримували близькі, друзі, родичі.

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