Переламний момент: вчені сказали, коли відбувається пришвидшення старіння

Старіння / © Credits

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Вчені встановили, коли настає момент пришвидшення старіння людини. Найімовірніше, це відбувається приблизно у 50 років.

Про це повідомляє nature.

Коли і чому настає переламний момент у процесі старіння

Дослідження, опубліковане 25 липня в журналі Cell 1, також передбачає, що деякі тканини, особливо кровоносні судини, старіють швидше за інші, і ідентифікує молекули, які можуть прискорити хід часу.

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З огляду на результати дослідження, старіння є нелінійним, а характеризується періодами швидких змін. Проте необхідні більш масштабні дослідження, перш ніж вчені зможуть назвати 50-річний вік кризовим, вважає Мая Олецька, яка вивчає старіння в Інституті старіння імені Лейбніца — Інституті Фріца Ліпмана в Єні (Німеччина).

«Є хвилі вікових змін. Але поки що складно зробити загальний висновок про час настання переломних моментів».

Попередні дослідження показали, що різні органи можуть піддаватися старінню з різною швидкістю. Щоб глибше розібратися в цьому питанні, Гуанхуей Лю, який вивчає регенеративну медицину в Китайській академії наук у Пекіні, та його колеги зібрали зразки тканин 76 осіб китайського походження у віці від 14 до 68 років, які померли від нещасного випадку, спричиненого черепно-мозковою травмою. Зразки були отримані з органів, що представляють вісім систем організму, включаючи серцево-судинну, імунну та травну.

Наступний крок — дослідники створили компендіум білків, виявлених у кожному зі зразків. Вони виявили вікове підвищення експресії 48 білків, асоційованих із захворюваннями, та ранні зміни у надниркових залозах, які відповідають за вироблення різних гормонів, приблизно у віці 30 років.

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Як стверджує Майкл Снайдер, генетик із Медичної школи Стенфордського університету у Каліфорнії, це добре узгоджується з попередніми даними.

«Це відповідає ідеї про те, що гормональний та метаболічний контроль відіграє важливу роль. Саме тут відбуваються найістотніші зміни із віком», — говорить він.

У віці від 45 до 55 років настав переламний момент, відзначений значними змінами рівня білка. Найбільш виражені зміни були виявлені в аорті — головній артерії організму, яка приносить насичену киснем кров від серця. Дослідники виявили один білок, що виробляється в аорті, який під час введення мишам викликає ознаки прискореного старіння. Лю припускає, що кровоносні судини діють як провідник, переносячи молекули, що сприяють старінню, у віддалені точки організму.

За словами Снайдера, це дослідження є важливим доповненням до попередніх, у яких для моніторингу вікових змін аналізувалися молекули, що циркулюють у крові, а не зразки тканин, які були взяті з окремих органів.

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«Ми як машина. Деякі деталі зношуються швидше», — пояснив він.

За його словами, розуміння того, які деталі схильні до зносу, може допомогти дослідникам розробити методи втручання для сприяння здоровому старінню.

Минулого року Снайдер та його колеги виявили переломні моменти у процесі старіння у віці 44 та 60 років 3. Інші дослідження виявили прискорене старіння у різний час, зокрема у віці близько 80 років, що виходить за межі поточного дослідження.

За словами Лю, розбіжності з результатами інших досліджень можуть виникати через використання різних типів вибірок, груп населення та аналітичних підходів. Він додає, що в міру накопичення даних ключові молекулярні шляхи, що беруть участь у старінні, ймовірно, будуть зближуватись у різних дослідженнях.

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Ці дані будуть накопичуватися швидко, каже Олецька, оскільки дослідники все частіше використовують у своїх дослідженнях докладні часові лави, а не просто порівнюють «молодих» та «старих». І ці результати можуть допомогти дослідникам інтерпретувати ці періоди швидких змін.

«Нині ми не розуміємо, що запускає цей перехідний момент. Це справді госторцікава нова сфера», — завершила вона.

Раніше ми писали про те, що команда вчених оголосила про розробку нових препаратів, які потенційно можуть впливати на ключовий механізм клітинної загибелі — некроз. Це може відкрити шлях до уповільнення вікових захворювань і, щобільше, — самого процесу старіння.

Йдеться про перспективу створення так званих «антинекротичних» препаратів. Річ у тім, що некроз — незапрограмована форма загибелі клітин, яка відрізняється від природного апоптозу. Він є спільною ланкою для багатьох тяжких хвороб і може запускати каскадні процеси, які ведуть до запалення, фіброзу, порушення регенерації тканин, генетичної нестабільності й розвитку пухлин.

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Саме цей процес пов’язують із розвитком вікових захворювань — хвороби Альцгеймера, Паркінсона, серцево-судинних порушень, ниркової недостатності тощо. Якщо вдасться втрутитися в механізми некрозу на ранній стадії, це може відкрити нові горизонти для лікування і навіть профілактики цих хвороб.

Дослідники наголошують, що порушення іонного балансу та посилений некроз — один із ключових викликів для організму в умовах старіння.

Так, якщо вдасться навчитися тимчасово зупиняти некроз, пояснюють вчені, можна буде розірвати ланцюг руйнування, відновити нормальні функції клітин і запустити механізми регенерації.