Переможниця конкурсів краси тепер прикута до ліжка "з кістками 70-річної жінки": що з нею сталося

Вона майже не виходить з дому.

Жінка пройшла шлях від перемоги на конкурсах краси до того, щоби залишитися прикутою до ліжка з бактеріальною інфекцією.

Про це пише dailystar.co.uk.

34-річна Кірсті Гейсман брала участь у конкурсах краси "Міс Велика Британія" та "Міс Лондон-Сіті", перш ніж 2015 року була коронована як "Міс Гартфордшир".

Але через вісім років вона ледве могла вийти з дому після того, як захворіла на хворобу Лайма. Діагноз лікарі поставили через три роки після появи перших симптомів.

Тепер вона хоче підвищити поінформованість про цей стан і спонукати інших, які страждають на загадкові симптоми, пройти тестування. Хвороба Лайма – це бактеріальна інфекція, яка передається людині через інфікованих кліщів. Її симптоми – висока температура, лихоманка, головний біль, біль у м'язах та суглобах, а також втома та занепад сил.

Жінка назвала свої симптоми хвороби Лайма / Фото: SWNS

Кірсті сказала: "Якби інфекція була діагностована, вона могла б минути через 28 днів за допомогою антибіотиків. Тепер моє тіло відключається, і мій чоловік повинен брати мене, щоб сходити до туалету та прийняти ванну. Раніше я тренувалася з високою інтенсивністю, я була у гарній формі, а зараз, коли я прокидаюся, моє тіло слабке та болить. Я молюся, щоб мені стало краще, щоб я могла ходити — я двічі виходила надвір за останні шість тижнів. Моє життя в ліжку. Усього цього можна було б уникнути, якби вони зробили простий тест Лайма".

У Кірсті почалися симптоми 2015 року. Вона почала страждати від втоми та болю в суглобах, потім після відвідин ревматолога у неї виявили захворювання сполучної тканини та прописали велику дозу стероїдів.

Вона майже не виходить з дому та постійно лежить / Фото: SWNS

Стан її здоров'я продовжував погіршуватися, і Кірсті каже, що її руки стали "знівеченими", внаслідок чого у неї набрякли суглоби, і вона не могла піднімати предмети.

Хоча аналізи крові не виявили жодних проблем, лікарі припустили, що вона страждає на аутоімунне захворювання.

Після подальших аналізів їй сказали, що тривале вживання стероїдів спричинило погіршення стану її кісток, а ревматолог сказав їй, що у неї "кістки 70-річної людини".

Вона продовжувала приймати стероїди і тепер щосили намагається кинути їх.

Кірсті Гейсман / Фото: SWNS

У січні 2023 року знайомий припустив, що вона може страждати на хворобу Лайма, і Кірсті почала досліджувати це захворювання. У лютому вона організувала поїздку до Мексики для аналізу крові та була шокована результатами.

Після повернення до Великої Британії Кірсті прописали три різні антибіотики 12-місячним курсом. Але вона все ще сподівається знайти лікарів, які знаються на її стані та зможуть допомогти.

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