Переохолодження та обмороження: як вберегти себе

Одна з найпоширеніших небезпек узимку — переохолодження та обмороження / © УНІАН

З настанням лютих морозів ризик отримати переохолодження чи обмороження різко зростає.

У Центрі громадського здоров’я нагадують, коли температура перевищує -4°C, організм може переохолодитися, якщо людина промокла, спітніла або довго перебуває на холодному вітрі.

Зниження температури тіла нижче 35°C уповільнює роботу серця, мозку та легенів, а без своєчасної допомоги може бути смертельно небезпечним.

Основними чинниками, що підвищують ризик переохолодження, є висока вологість, холодний вітер, мокрий або тісний одяг і взуття. Також небезпечно довго залишатися без руху — кровообіг сповільнюється, і тепло швидше втрачається.

Фахівці наголошують: щоб запобігти переохолодженню, важливо підтримувати активність, проте не допускати надмірного потовиділення.

Корисно пити теплі напої — воду або чай, аби уникнути зневоднення, і дотримуватися повноцінного харчування.

Натомість від алкоголю краще відмовитися, адже він викликає оманливе відчуття тепла й прискорює втрату тепла тілом.

Ознаки переохолодження

Першими ознаками переохолодження є тремтіння, бліда холодна шкіра, сповільнене дихання, нечітке мовлення, слабкий пульс і розлад координації.

Згодом можуть з’явитися сонливість, сплутана свідомість чи навіть втрата притомності.

У такій ситуації потрібно терміново перемістити постраждалого до теплого місця, укрити від вітру, підкласти під нього суху ковдру й зняти мокрий одяг.

Нагадаємо, Україну накрила друга хвиля морозів. За даними, синоптиків температура опуститься вночі до -30. Сильні морози утримуватимуться ще щонайменше добу.