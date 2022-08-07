Переселенцям мають надавати медпослуги незалежно від місця проживання чи реєстрації: що у списку

Понад 15% українців через війну змушені були покинути свої домівки і стали внутрішньо переміщеними особами.

Обмежений доступ до медичних послуг, посттравматичні стреси, незадовільні побутові умови можуть викликати як загострення наявних хронічних хвороб, так і появу нових.

У МОЗ звернули увагу, що переселенці мають право отримувати первинну медичну допомогу за місцем проживання та без декларацій, відсутність реєстрації чи декларації з лікарем не є підставою для відмови у наданні ПМД.

У лікаря, який надає первинну медичну допомогу (терапевт/педіатр/сімейний лікар), можна отримати:

динамічне спостереження за станом здоров'я,

діагностику та лікування захворювань,

базові тести та аналізи,

направлення до лікарів вузької спеціалізації чи на обстеження,

паліативну допомогу,

рецепти за програмою «Доступні ліки»‎ та інсулін (якщо це повторний рецепт),

щеплення відповідно до календаря профілактичних щеплень.

Нагадуємо, щоб отримати вузькоспеціалізовану допомогу, як і раніше потрібне направлення до вузького спеціаліста.

Відмовити у направленні лікар ПМД може лише в одному випадку: якщо вважає, що консультація/обстеження вузького спеціаліста не є потрібними.

Нагадаємо, у Львові українські лікарі разом із британськими колегами врятували пацієнта від ампутації, пересадивши йому зі стегна на гомілку "клапоть" тканин розміром в 15 см.

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