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Переселенцям мають надавати медпослуги незалежно від місця проживання чи реєстрації: що у списку

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Переселенцям мають надавати медпослуги незалежно від місця проживання чи реєстрації: що у списку

Фото: Перше територіальне медичне об'єднання міста Львова

Понад 15% українців через війну змушені були покинути свої домівки і стали внутрішньо переміщеними особами.

Обмежений доступ до медичних послуг, посттравматичні стреси, незадовільні побутові умови можуть викликати як загострення наявних хронічних хвороб, так і появу нових. 

У МОЗ звернули увагу, що переселенці мають право отримувати первинну медичну допомогу за місцем проживання та без декларацій, відсутність реєстрації чи декларації з лікарем не є підставою для відмови у наданні ПМД.

У лікаря, який надає первинну медичну допомогу (терапевт/педіатр/сімейний лікар), можна отримати:

  • динамічне спостереження за станом здоров'я, 
  • діагностику та лікування захворювань, 
  • базові тести та аналізи, 
  • направлення до лікарів вузької спеціалізації чи на обстеження,
  • паліативну допомогу, 
  • рецепти за програмою «Доступні ліки»‎ та інсулін (якщо це повторний рецепт),
  • щеплення відповідно до календаря профілактичних щеплень.

Нагадуємо, щоб отримати вузькоспеціалізовану допомогу, як і раніше потрібне направлення до вузького спеціаліста.

Відмовити у направленні лікар ПМД може лише в одному випадку: якщо вважає, що консультація/обстеження вузького спеціаліста не є потрібними.

Нагадаємо, у Львові українські лікарі разом із британськими колегами врятували пацієнта від ампутації, пересадивши йому зі стегна на гомілку "клапоть" тканин розміром в 15 см.

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Дата публікації
Перегляди
23
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