Перевіряєте телефон кожні кілька хвилин?: ось як це впливає на мозок

Як телефон впливає на нервову систему / © pexels.com

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Якщо ви часто перевіряєте телефон та сповіщення, а потім не помічаєте, як годину чи кілька прогортуєте новини або ж стрічку соцмереж, варто задуматися про небезпеку такого заняття. Постійні сповіщення, короткі відео, новини та повідомлення тримають увагу в безперервній готовності, що прямо впливає на рівень концентрації, якість сну та загальне самопочуття.

Про це пише Egészség Kalauz.

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Постійне гортання стрічки виснажує нервову систему

Надмірне використання гаджетів перевантажує нервову систему, спричиняє ментальну втому та створює ілюзію багатозадачності. Замість одночасного виконання кількох справ мозок постійно перемикається між ними, що призводить до втрати ефективності та збільшення кількості помилок.

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За хвилину скролінгу людина отримує різнородний контент — від смішних відео до новин про війну чи робочих повідомлень. Щоразу мозок змушений визначати важливість сигналу та формувати емоційну реакцію, що виснажує до кінця дня.

Крім цього, телефон у руках переходить у звичку. Смартфон стає реакцією на найменші прояви нудьги чи очікування — у черзі, транспорті або під час паузи в розмові.

Постійне читання поганих новин створює замкнене коло тривожності, а порівняння власного життя з ідеальними кадрами інших людей у соцмережах може викликати пригніченість і негативне сприйняття себе.

Прогортування стрічки новин чи соцмереж ввечері впливає ще більше — ви втрачаєте дорогоцінний час на сон, бо синє світло екранів та емоційне збудження від контенту заважають мозку перейти в режим відпочинку.

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Як виявити надмірну залежність від екрана

Чіткої часової норми користування телефоном не існує, оскільки екранний час може бути пов’язаний із роботою чи навігацією.

Проблемою є втрата контролю над цим процесом. Тривожними сигналами є регулярне відкладання сну через телефон, перевірка сповіщень раз на кілька хвилин під час роботи або розмови, а також відчуття неспокою за відсутності гаджета поруч.

Щоб подолати залежність від гортання стрічки дотримуйтеся таких правил:

Вимкніть другорядні сповіщення, які відволікають від поточних справ. Наприклад, від застосунків онлайн-шопінгу, соцмереж, доставки їжі. У налаштуваннях приберіть push-сповіщення і лишіть лише необхідні повідомлення.

Приберіть телефон з поля зору під час виконання важливих завдань та прийому їжі.

Встановіть собі ліміт на кожну соціальну мережу чи застосунок. Це можна зробити у налаштуваннях телефона.

Також не «залипайте» в телефоні принаймні за 1–2 години до сну.

Відстежуйте імпульси взяти смартфон: перевіряйте, чи це реальна потреба, чи лише реакція на нудьгу або прокрастинацію.

Якщо ви не піддаватиметеся на постійні пориви погортати стрічку в соцмережах, ви дасте своєму мозку відпочити і зменшите кількість подразників. Це, своєю чергою, знизить рівень стресу та ментального виснаження.

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Як зупинити постійне гортання стрічки новин

Нагадаємо, думскролінг — це звичка постійно й беззупинно гортати стрічку новин або соцмереж, марнуючи час. Як зазначила психологиня Ірина Захожа, «залипання» в телефоні понад годину може свідчити про залежність, яка часто виникає автоматично: після прочитання повідомлення людина по інерції відкриває Instagram, Facebook, TikTok чи інші додатки.

Щоб подолати цю звичку за наявності її негативних наслідків, фахівчиня радить обмежити кількість входів у застосунки, кожного разу запитуючи себе про мету перегляду, виділяти для новин і соцмереж конкретний час, а також більше спілкуватися з людьми та приділяти увагу собі й власним справам.

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