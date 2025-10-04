Перевіряйте зранку свої подушки: як відрізнити звичайну нічну пітливість від прихованої загрози

Підвищена пітливість під час сну може сигналізувати про проблеми зі здоров’ям / © Pexels

Реклама

Відомо про понад 200 різних форм раку. Пропри численні попереджувальні ознаки, деякі із них дуже важко виявити. Американські дослідники з’ясували, що одним із маловідомих симптомів раку може бути сильна пітливість під час сну.

Згідно з дослідженням Cancer Research, деякі форми раку також можуть призвести до підвищеного потовиділення, адже організм намагається знизити підвищену температуру, пише Daily Express.

Як зазначають фахівці, попереджувальні ознаки раку бувають різними: від загальних симптомів, як-от безпричинна втрата ваги чи постійна втома, до більш конкретних змін у певних ділянках тіла (наприклад, зміни шкіри).

Реклама

Серед інших частих ознак — поява незрозумілих ущільнень, нелогічні кровотечі або тривале здуття живота.

Однак існує симптом, який легко пропустити, оскільки він менш відомий: це сильна пітливість уночі (під час сну).

Сон / © Credits

Фахівці зазначають, що до надмірного потовиділення можуть призводити такі види раку:

лімфоми (Ходжкіна та неходжкінська);

лейкемія;

пухлини (карциноїдні, кісток);

мезотеліома;

деякі рідкісні види раку щитоподібної залози.

Тому лікарі радять щоранку оглядати постільну білизну на наявність ознак надмірного потовиділення під час сну.

Реклама

«Нічна пітливість — це нормальна реакція на високу температуру в кімнаті. Однак, коли ваш нічний одяг та постільна білизна сильно мокріють, навіть якщо в кімнаті прохолодно — це може бути тривожним сигналом», — наголошує британська Національна служба охорони здоров’я.

Якщо ви сильно пітнієте вночі, це не означає автоматично, що у вас рак. Але якщо пітливість здається вам ненормальною або турбує вас, варто поговорити про це із сімейним лікарем.

Раніше британська професорка Джун Ендрюс розповіла про вісім речей, які робить щотижня для захисту мозку. Серед них — підтримка тонусу мязів та відмова від алкоголю і куріння.

Читайте також:

Реклама

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.