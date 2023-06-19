Перевірте, чи ви є в переліку: кому не можна їсти ріпчасту цибулю і чому

Існує набагато більше причин відмовитися від споживання ріпчастої цибулі, ніж ви можете собі уявити.

Чим корисна цибуля

В дитинстві, напевно, кожному з нас говорили, що потрібно їсти цибулю, щоб захиститися від респіраторних захворювань. І це зовсім не вигадки. Вчені називають цибулю справжнім рекордсменом серед інших продуктів щодо вмісту кверцетину. Це найпотужніший антиоксидант, який допомагає врегулювати високий тиск, знижує рівень холестерину в крові, зміцнює стінки судин і допомагає розвинути захист від респіраторних захворювань.

А ще вважається, що кверцетин володіє омолоджувальними властивостями, зменшує в організмі запальні процеси, усуває алергічні реакції і взагалі — допомагає оздоровитися.

В цибулі також міститься ще одна важлива речовина — аліцин (43,6 мг на 100 г продукту). Вона має антибактеріальні властивості, покращує пам'ять, зменщує ризик розвитку хвороб судин. Аліцин сприяє розширенню суди, за рахунок чого зменшується артеріальний тиск. А ще ця речовина бореться з новоутвореннями та позбавляє клітини вільних радикалів.

Багатий у ріпчастої цибулі і хімічний склад. В ній містяться вітаміни групи В, мідь, калій, марганець, фосфор, сірка та хром. Всі ці елементи перетворюють звичайну цибулю на справжній суперпродукт.

Як цибуля впливає на організм вагітних жінок

До складу цибулі входить одна з найважливіших для вагітних речовин — фолієва кислота. Вона потрібна, щоб вагітність мала нормальний перебіг, а ще бере участь у розвитку плода. Якщо майбутній мамі не вистачає фолієвої кислоти, це може збільшити ризик передчасних пологів і розвитку вроджених вад.

Цибуля може стати у пригоді жінкам (і не лише вагітним), якщо вони хочуть зберегти свою молодість та красу. Вона допомагає покращити зовнішній вигляд шкіри, зменшує прояви вікових змін, збільшує синтез колагену та благотворно впливає на шкіру.

Користь цибулі для чоловіків

Цибуля стимулює кровообіг, а отже, може збільшити потенцію. Водночас цей овоч має багатий вітамінно-мінеральний склад, який збільшує тестостерон, покращує фертильність. Якщо не зловживати цибулею, вона може позитивно вплинути на лібідо.

Скільки цибулі можна з'їсти на день

Найкраще їсти ріпчасту цибулю в сирому вигляді, тоді ви зможете отримати від неї максимум користі. Однак важливо дотримуватися норми. На день фахівці радять з'їдати не більше 70-100 г цибулі. Адже якщо дуже налягати на продукт, то можна й нашкодити організму.

Кому не можна їсти цибулю

Краще повністю відмовитися від вживання ріпчастої цибулі в разі:

гіпертонії;

бронхіальної астми;

коліту;

панкреатиту;

харчової непереносимості;

шлунково-стравохідного рефлюксу.

Насамперед варто зазначити, що цибуля дратує шлунково-кишковий тракт. Це може призвести до здуття, метеоризму, діареї, розладу шлунка. Якщо їсти надто багато цибулі, може бути загострення гастриту, коліту, панкреатиту, виразкової хвороби.

Краще не їсти цибулю в разі гіпертонії, тому що вона здатна підвищувати артеріальний тиск. За бронхіальної астми цей продукт також протипоказаний, тому що може спровокувати напад. Якщо у вас є такі захворювання печінки, як жировий гепатоз, гепатит, цироз, краще їсти цибулю з обережністю. Не рекомендована вона і в разі порушення ритмів серця та серцевої недостатності.

Багато в чому користь і шкода цибулі визначаються наявністю хронічних захворювань та способом її приготування. Для ШКТ менш агресивною вважається варена цибуля. Тим більше, що в ній все ще залишаються деякі корисні речовини, хоча і в меншій кількості. Смажена цибуля майже всю свою користь втрачає. А ще вона дуже шкідлива людям із хворобами серця, захворюваннями печінки, підвищеним артеріальним тиском.

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