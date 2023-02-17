Перевірте себе: лікарі виділили основні симптоми раку підшлункової залози

Існує велика кількість типів раку, і більшість із них сьогодні успішно лікуються. Однак рак підшлункової залози важко діагностувати, тому навіть під час огляду не завжди можна побачити пухлину. Чи існують перші симптоми раку підшлункової залози — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Американське товариство раку наголошує, що існують різні типи раку підшлункової залози, однак найпоширенішою вважається аденокарцинома підшлункової залози. Тому ще на стадії діагностування дуже важливо зрозуміти, який це саме тип: ендокринної чи ензокринної системи. Вони відрізняються за факторами ризику, причинами, ознаками та першими симптомами. Також їх діагностують за допомогою різних тестів, а потім лікують за допомогою різних методів.

В John Hopkins Medicine вірять — незважаючи на поганий прогноз і той факт, що рак підшлункової залози часто невиліковний, ця хвороба має потенціал для лікування. Однак для цього потрібно виявити пухлину на дуже ранній стадії. До 10% пацієнтів, які отримали ранню діагностику (до того, як пухлина розрослася та поширилася), змогли вилікуватися. Скільки живуть люди з раком підшлункової залози — в середньому 3-3,5 року.

Що потрібно знати про рак підшлункової залози

Сімейний лікар Томі Мітчелл вважає, що рак підшлункової залози — це той тип раку, який мало розуміють і тому майже не обговорюють. Через це він відрізняється найвищим рівнем смертності серед усіх первинних видів раку. Чи виліковний рак підшлункової залози? Так, та лише в тому разі, якщо його правильно і вчасно діагностують.

Ризик розвитку захворювання зростає з віком, хоча хвороба може уражати також і молодь. Інколи не останню роль грає генетика. Також важливим є спосіб життя. Люди, які палять, страждають через ожиріння чи діабет, мають більше шансів захворіти.

Найчастіше симптомами раку підшлункової залози є біль у животі, нудота, жовтяниця. Однак вони найчастіше непомітні до останньої стадії захворювання.

Чи є зв'язок з раком підшлункової залози та депресією

За словами Томі Мітчелла, дослідження вже давно показали зв'язок між депресією та раком підшлункової залози. Люди з пухлинами більш схильні до депресії, ніж ті, в кого немає таких проблем зі здоров'ям. Відчуття можуть варіюватися від звичайного почуття смутку до важкої клінічної депресії.

Дослідники вважають, що відчуття депресії може бути пов'язане з раптовістю діагнозу, а також серйозністю деяких методів лікування. Деякі з них завдають пацієнтам сильного болю, унеможливлюють отримати належне харчування.

Неправильне харчування та куріння можуть підвищити ризик розвитку раку підшлункової залози

В Американському товаристві раку стверджують, що куріння — один із найважливіших факторів ризику розвитку цього типу раку. Серед людей, які палять, ризик захворіти збільшується приблизно вдвічі. Близько 25% всіх випадків раку підшлункової залози спричинено палінням. Водночас паління сигар і використання бездимних тютюнових виробів також підвищує розвиток раку. Однак коли людина кидає палити, ризики починають поступово знижуватися.

Для зниження ризику розвитку раку підшлункової залози також важлива підтримка здорової ваги тіла. В Американському товаристві раку вважають, що ожиріння є одним із факторів ризику розвитку хвороби. Люди з індексом маси тіла вище 30 мають приблизно на 20% більшу ймовірність захворіти (особливо, якщо набір ваги відбувся в дорослому віці).

Які симптоми раку підшлункової залози

За словами Томі Мітчелла, ранніми попереджувальними ознаками раку підшлункової залози є:

біль у животі;

біль у спині, який з часом посилюється;

жовтяниця (пожовтіння очей і шкіри);

ненавмисна втрата ваги;

втрата апетиту;

проблеми з травленням (стеаторея — жирний стілець, діарея);

швидка втомлюваність і слабкість;

блювання, нудота;

поява тромбів.

Якщо людина відчуває хоча б один із цих симптомів понад два тижні, це привід звернутися до лікаря, щоб з'ясувати причину. Хоча це не обов'язково повинен бути рак підшлункової залози, однак точний діагноз допоможе врятувати життя.

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