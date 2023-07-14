Перевірте себе: як очі можуть вказувати на високий рівень холестерину

Високий рівень холестерину може стати причиною серйозних проблем зі здоров'ям: від серцевих захворювань до інсульту.

Як пише видання Express, якщо ви помітили цю ознаку високого холестерину в крові, варто одразу записатися до лікаря й оптики. Вкрай важливо вчасно визначити проблеми зі здоров'ям, адже підвищений холестерин часто характеризується відсутністю симптомів.

Керівниця відділу професійних клінічних послуг Lenstore та офтальмологиня Суджата Пол розповіла, на що саме потрібно звернути увагу. Цей стан в оптиці називають arcus senilis, і він свідчить про високий рівень жирових речовин (холестерину). За такого стану з'являється синє, біле чи світло-сіре кільце навколо райдужної оболонки ока.

Суджата впевнена, коли в організмі сильно підвищується рівень холестерину, саме очі стають першим індикатором, оскільки ліпіди відкладаються навколо зовнішнього боку рогівки. Хоча ця ознака найчастіше зустрічається у людей після 45 років, вона може з'явитися в будь-якому віці.

Особливо важливо стежити за появою arcus senilis людям 40 років, адже в такому віці це може вказувати на екстремально високий рівень холестерину. Оскільки такий стан практично ніколи не викликає симптомів, найнадійнішим способом дізнатися про нього є проходження спеціального тесту.

Підвищений холестерин можна знизити, якщо змінити своє життя, почати займатися спортом, включити до раціону здорові продукти.

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