Пальці можуть видати приховану хворобу: на яку зміну варто звернути увагу

Симптом барабанних паличок. Фото: Wesalius/CC BY-SA 4.0

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Поступове потовщення кінчиків пальців та зміна форми нігтів можуть бути не просто особливістю зовнішності. У деяких випадках так звані пальці у формі барабанних паличок можуть супроводжувати захворювання легень, серця та інших органів.

Про це повідомило видання Egeszseg Kalauz.

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Така особливість сама собою не є окремим захворюванням. Однак якщо пальці почали змінюватися нещодавно, це варто обговорити з лікарем, адже причиною можуть бути різні патологічні процеси в організмі.

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Зміни зазвичай розвиваються не одразу, тому їх легко пропустити. Кінцева частина пальця поступово розширюється, нігтьове ложе стає м’якшим, а ніготь сильніше вигинається назовні. Відрізнятися від звичного може й кут у місці, де ніготь прилягає до шкіри.

Звернути увагу можна і на простір між нігтями. Якщо притиснути один до одного однакові пальці обох рук нігтями всередину, зазвичай між ними помітна невелика щілина у формі ромба. Її відсутність може бути однією з ознак клубоподібної деформації. Проте так званий тест Шамрота не може замінити огляд лікаря та не призначений для самостійної діагностики.

Про які захворювання може свідчити зміна пальців

Такий симптом пов’язують передусім із низкою захворювань легень. Він може виникати за бронхоектазів, муковісцидозу, абсцесу легені, деяких інтерстиціальних захворювань, а також раку легень.

Водночас робити висновок про конкретний діагноз лише за виглядом рук не можна. Пальці у формі барабанних паличок мають різні можливі причини, а їхня поява не означає автоматично наявності раку.

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Зміни можуть супроводжувати й певні захворювання серця, зокрема інфекційний ендокардит та деякі вроджені вади. Останні здатні спричиняти тривале зниження рівня кисню в крові, на тлі якого може змінюватися форма пальців.

Серед інших станів, із якими пов’язують цей симптом, фахівці називають хворобу Крона, виразковий коліт і цироз печінки.

Коли варто звернутися до лікаря

Особливе значення має не стільки незвичайний вигляд нігтів, скільки те, чи змінився він порівняно з минулим. Якщо пальці мали таку форму завжди, ситуація відрізняється від випадку, коли їхні кінчики почали поступово потовщуватися вже в дорослому віці.

Під час обстеження лікар враховує не лише зовнішній вигляд рук. Важливими є час появи змін та інші симптоми, серед яких можуть бути кашель, задишка, біль у грудях, втома або погіршення фізичної витривалості.

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Єдиної схеми обстеження для всіх людей із такими змінами немає. Залежно від можливої причини лікар може призначити аналізи крові, обстеження грудної клітки або інші діагностичні процедури.

Водночас опуклі чи незвично сформовані нігті не обов’язково свідчать про хвороби внутрішніх органів. Їхній вигляд також може змінюватися через травми, інфекції, захворювання шкіри або індивідуальні особливості. Тому приводом звернутися до лікаря насамперед мають стати нові зміни форми пальців і нігтів, які поступово розвиваються.

Нагадаємо, постійний свербіж шкіри не завжди пов’язаний із дерматологічними проблемами. Якщо висипу чи інших очевидних змін на шкірі немає, причину іноді варто шукати у роботі внутрішніх органів.

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