Перша допомога у разі отруєння оксидами азоту: що робити під час хімічної атаки

На вулиці не торкайтеся предметів, не наступайте у калюжі. Нічого не їжте і не пийте. Якомога швидше залиште зону ураження.
МОЗ публікує інструкцію, що робити у разі хімічної атаки або аварії на хімпідприємстві.
У разі хімічної атаки або аварії на хімпідприємстві потрібно:
- щільно зачинити вікна та двері, вентиляційні отвори, димоходи;
- заклеїти щілини у вікнах папером чи скотчем;
- увімкнути телевізор чи радіо для отримання подальших вказівок;
- попередити близьких про небезпеку та можливу евакуацію;
- вимкнути побутові прилади та газ.
У разі евакуації візьміть з собою аптечку. Одягніться так, щоб залишилося якомога менше відкритої шкіри. Використовуйте протигази або ватно-марлеві пов’язки, змочені водою або краще 2-5% розчином харчової соди (при ураженні хлором), оцтової або лимонної кислоти (при ураженні аміаком).
Залиште приміщення, використовуючи сходи. На вулиці не торкайтеся предметів, не наступайте у калюжі. Нічого не їжте і не пийте. Якомога швидше залиште зону ураження.
Також МОЗ публікує інструкцію, яку першу допомогу слід надавати у разі отруєння хімічними речовинами.
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