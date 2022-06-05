Перша допомога у разі травмування очей: що робити у випадку пошкодження під час воєнних дій

Як надати домедичну допомогу у разі ураження очей уламком чи хімічною речовиною?
Домедична допомога у разі травмування очей під час війни - розповідаємо, що робити у випадку пошкодження.
Під час бойових дій, спричинених повномасштабним вторгненням РФ в Україну, кількість травм очей значно зросла.
МОЗ публікує інформацію, що робити у випадку пошкодження очей під час воєнних дій.
Нагадаємо, головний державний санітарний лікар України розповів також про те, яка наразі ситуація з інфекційними захворюваннями в Україні.
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