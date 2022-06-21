Перша допомога у разі удавлення та судом: як врятувати людину

Якщо людина похлинулася їжею не потрібно її стукати по спині.
Перш за все МОЗ розвінчує міфи про надання домедичної допомоги: говоримо про удавлення та судоми.
Не треба
- Стукати по спині, якщо людина вдавилась.
- Опускати дитину вниз головою та трусити, якщо вона вдавилася.
- Тримати язик хворого пальцями чи металевим предметом під час судом.
А що треба робити - в інфографіці
Кашель - це захисний рефлекс. Тож у разі удавлення їжею потрібно дати людині відкашлятися.
У разі повного вдавлення потрібно нахилити дитину вперед та робити ковзні удари між лопатками.
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