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Перша допомога у разі удавлення та судом: як врятувати людину

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Перша допомога у разі удавлення та судом: як врятувати людину

Фото: pixabay.com

Якщо людина похлинулася їжею не потрібно її стукати по спині.

Перш за все МОЗ розвінчує міфи про надання домедичної допомоги: говоримо про удавлення та судоми.

Не треба

  • Стукати по спині, якщо людина вдавилась.
  • Опускати дитину вниз головою та трусити, якщо вона вдавилася.
  • Тримати язик хворого пальцями чи металевим предметом під час судом.

А що треба робити - в інфографіці

МОЗ / ©
МОЗ

Кашель - це захисний рефлекс. Тож у разі удавлення їжею потрібно дати людині відкашлятися.

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У разі повного вдавлення потрібно нахилити дитину вперед та робити ковзні удари між лопатками.

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