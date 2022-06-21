Перша допомога у разі удавлення та судом: як врятувати людину

Перша допомога у разі удавлення та судом: як врятувати людину

Якщо людина похлинулася їжею не потрібно її стукати по спині.

Перш за все МОЗ розвінчує міфи про надання домедичної допомоги: говоримо про удавлення та судоми.

Не треба

Стукати по спині, якщо людина вдавилась.

Опускати дитину вниз головою та трусити, якщо вона вдавилася.

Тримати язик хворого пальцями чи металевим предметом під час судом.

А що треба робити - в інфографіці

МОЗ

Кашель - це захисний рефлекс. Тож у разі удавлення їжею потрібно дати людині відкашлятися.

У разі повного вдавлення потрібно нахилити дитину вперед та робити ковзні удари між лопатками.

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