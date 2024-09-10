Перше в історії пересадження ока: фото чоловіка через рік після унікальної операції

Стало відомо, чи може він бачити.

Через рік після першої у світі трансплантації цілого ока та частини обличчя Аарон Джеймс знаходить красу у повсякденному житті.

Про це він розповів в інтерв'ю New York Post.

Він нарешті знову може оцінити тверду їжу – навіть нюх приносить йому просте задоволення – і не здригається, коли дивиться в дзеркало.

"Мені дали другий шанс, і я не сприймаю жодної миті як належне", - сказав 47-річний Джеймс.

Працівник лінії електропередач з Арканзасу, США, втратив ліве око, ліву повіку, ніс, губи і велику кількість тканин обличчя, коли його обличчя зачепило дріт під напругою 7200 вольт під час жахливого нещасного випадку на виробництві 2021 року.

Аарон Джеймс / Фото: NYU Langone Health

Ветеран Національної гвардії США прокинувся в лікарні через шість тижнів з порожньою очницею на місці лівого ока, вузликом замість носа і діркою, яка ледь нагадувала рот.

Лікарі ампутували йому ліву руку вище ліктя, встановили протез і навчили ходити.

А в травні 2023 року хірурги з NYU Langone Health увійшли в історію, замінивши Джеймсу ліве око і половину обличчя, які він отримав від 30-річного донора, чий мозок був визнаний мертвим.

Аарон Джеймс / Фото: NYU Langone Health

Дослідження, опубліковане в журналі Американської медичної асоціації, показує, як почувається Джеймс після 21-годинної революційної операції, яка стала першою людською трансплантацією цілого ока і єдиною успішною комбінованою трансплантацією у своєму роді.

"Результати, які ми спостерігаємо після цієї процедури, просто неймовірні і можуть прокласти шлях до нових клінічних протоколів та надихнути на подальші дослідження складних трансплантацій, що містять критичні органи чуття", - говорить доктор Вайдехі С. Деданія, офтальмолог і фахівець з сітківки ока у відділенні офтальмології в Університеті Лангоне (NYU Langone).

Аарон Джеймс / Фото: NYU Langone Health

Але не всі новини хороші – Джеймс все ще не може бачити пересадженим оком, і хірургічна команда повідомляє, що пошкодження зорового нерва під час відновлення призвело до деякої втрати тканини сітківки. Втім, в оці зберігається нормальний тиск і хороший кровотік. Тести також показують, що палички і колбочки – фоторецептори в сітківці, які відповідають за зір – пережили трансплантацію. Є надія, що майбутні трансплантації цілого ока зможуть відновити зір.

"Ми виконали роботу з пересадження ока. Тепер нам потрібно докласти ще більше зусиль, щоб зрозуміти, як відновити зір", - сказав доктор Едуардо Д. Родрігес, який очолював команду зі 140 осіб, що працювала над операцією Джеймса.

Аарон Джеймс / Фото: NYU Langone Health

"Наші відкриття за останній рік дають багатообіцяльні перші результати, закладаючи фундамент для подальших досягнень і досліджень", - додав Родрігес, директор Програми з трансплантації обличчя в Лангоне, Нью-Йоркський університет. "Ми справді приголомшені одужанням Аарона".

Джеймс вважає за честь бути "нульовим пацієнтом".

"Навіть якщо я не можу бачити новим оком, я повернув собі якість життя, і я знаю, що це крок вперед на шляху до допомоги майбутнім пацієнтам", - сказав він.

Зараз він і його дружина, з якою він у шлюбі майже 21 рік, Меган, готуються до наступної важливої події – відправлення доньки Еллі до коледжу.

"Я знову став нормальним хлопцем, який займається звичайними справами", - радісно зізнався Джеймс.

Аарон із дружиною / Фото: NYU Langone Health

Нагадаємо, "фейковий" лікар прооперував пацієнта, переглядаючи покрокове відео на YouTube. Він дивився, як видаляти камені з жовчного міхура. 15-річний підліток помер.

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