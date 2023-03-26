Перші ознаки хвороби Альцгеймера можуть з’явитися у ваших очах – дослідження

Очі – це більше, ніж дзеркало душі – це також відображення когнітивного здоров’я людини.

Хвороба Альцгеймера зароджується в мозку за десятиліття до появи перших симптомів втрати пам’яті.

Про це сказав невролог, фахівець із профілактики хвороби Альцгеймера Річард Айзексон, пише CNN.

"Якщо лікарі зможуть визначити хворобу на ранніх стадіях, люди отримають можливість нормального життя з контролем власних модифікованих факторів ризику, таких як високий кров’яний тиск, високий рівень холестерину та діабет", – сказав Айзексон.

Одного разу лікарі зможуть використовувати тести для перевірки зору зору, щоб визначити зниження когнітивних функцій відразу після його початку.

"Наше дослідження є першим, під час якого здійснено глибокий аналіз білкових профілів і молекулярних, клітинних і структурних ефектів хвороби Альцгеймера на сітківці ока людини, а також того, як вони відповідають змінам у мозку та когнітивних функцій", – сказала дослідниця Майя. Короніо-Хамауї.

За її словами, ці зміни в сітківці пов’язані зі змінами в частинах мозку, які називаються енторинальною та скроневою корою, центром пам’яті, навігації та сприйняття часу.

Дослідники протягом 14 років збирали зразки сітківки та мозкової тканини від 86 донорів із хворобою Альцгеймера та легкими когнітивними порушеннями. Це, за словами авторів, найбільша група зразків сітківки, яку коли-небудь вивчали.

Потім фахівці порівняли зразки від донорів із нормальною когнітивною функцією з тими, хто мав легкі когнітивні порушення, і донорів із пізньою стадією хвороби Альцгеймера.

Дослідження, опубліковане в лютому в журналі Acta Neuropathologica, виявило значне збільшення бета-амілоїду, ключового маркера хвороби Альцгеймера, у людей як з хворобою Альцгеймера, так і з раннім зниженням когнітивних функцій.

Дослідження показало, що мікрогліальні клітини, які відповідають за відновлення та підтримку інших клітин, включаючи очищення бета-амілоїду з мозку та сітківки, зменшилися на 80% у тих, хто мав когнітивні проблеми.

"Також були знайдені маркери запалення, які можуть бути не менш важливим маркером прогресування захворювання", – сказав Айзексон.

Висновки також були очевидні у людей з відсутністю або мінімальними когнітивними симптомами, що свідчить про те, що ці нові тести очей можуть бути придатними для допомоги в ранній діагностиці.

Дослідники виявили більшу кількість імунних клітин, які щільно оточують бета-амілоїдні бляшки, а також інші клітини, відповідальні за запалення та загибель клітин і тканин.

Експеримент показав, що атрофія тканин і запалення в клітинах на дальній периферії сітківки були найбільш передбачуваними для когнітивного статусу.

"Ці висновки можуть зрештою призвести до розробки методів візуалізації, які дозволять нам діагностувати хворобу Альцгеймера раніше та точніше, а також спостерігати за її прогресуванням неінвазивно", – зазначив фахівець.

Існує думка дієтологів, що з віком їжа все більше впливає на здоров'я людини в цілому та на роботу її мозку зокрема.

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