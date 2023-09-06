Перший урок Соломії: шестирічна дівчинка з Волині, якій влітку пересадили серце, пішла до школи

Соломійка стала наймолодшою в Україні пацієнткою з трансплантованим серцем. Донором теж стала дитина. Нині дівчинка, яка перенесла складну операцію, першокласниця. Щоправда, цього року до школи не ходитиме. Буде навчатися вдома.

Кореспондентка ТСН Тетяна Хомич розказала про перші уроки і нове серце дівчинки.

"У святковому вбранні Соломійка зустрічає свою першу вчительку. Та прийшла з гостинцями. Сьогодні в Соломійки було одразу кілька уроків. Проте не у школі. Свій перший рік дівчинка вчитиметься удома, як рекомендували лікарі. На свято першого дзвоника дівчинка ходила у масці. А надалі до неї додому приходитимуть вчителі", — розповіла Тетяна Хомич.

Кожній усмішці Соломії радіє мама дівчинки.

Соломія народилась здоровою, та внаслідок перенесеної вірусної хвороби дістала ускладнення на серце. Кардіоміопатія — це ураження серцевого м"язу. На пересадку серця Соломійка чекала півтора роки.

Мама пригадує, як влітку зателефонували лікарі і повідомили, що є серце. Донором став 4-річний Юрчик. Через раптовий крововилив він загинув. Але дав нове життя Соломійці.

Шестирічна Соломія з Волині, якій влітку пересадили серце, пішла до школи Фото: ТСН

Операція, найдовші хвилини очікування і страх

Те, що найгірше позаду, мама зрозуміла, коли донечка озвалася після операції і попросила їсти.

"Мамо, принеси мені водички і бананчик. І паличку", — попросила маленька.

Спеціально для ТСН Соломійка приміряла святкову сукню. Її мріє вдягти на весілля сестри за кілька днів та виходитиме заміж.

Весілля було заплановано на день, коли Соломію повезли на трансплантацію до Києва. Тож свято довелось перенести.

"У два часа ночі Соломійці операцію зробили мама написала, що сердечко прижилося, стільки радості було", — розповідає кореспондентка.

Незабаром Соломійка з мамою поїдуть на обстеження в Інститут серця. Поки ж- дівчинка приймає ліки, уникає фізичних навантажень. І прислухається: як б"єтсья її нове серце.

Нагадаємо, ця операція стала першою в Україні. Лікарі пересадили серце дитини до дитини. Донором став 4-річний хлопчик, який помер від розриву аневризми.

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