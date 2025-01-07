Перший випадок: груди 19-річної жінки втричі збільшилися після вакцинації від COVID – фото

Груди 19-річної жінки приголомшливо збільшилися від розміру B до G за шість місяців після вакцинації проти COVID-19 від Pfizer, що дослідники називають першим у своєму роді випадком.

Про це повідомляє New York Post.

Невідома "здорова молода жінка" почала відчувати стрімкий ріст через тиждень після вакцинації у вересні 2022 року – і він погіршився після другої дози.

"Пацієнтка вважала, що вакцина спричинила ріст грудей, однак її занепокоєння не було належним чином розглянуто лікарями первинної ланки, що призвело до недовіри до системи охорони здоров'я", - написали дослідники з Торонто в журналі Plastic & Reconstructive Surgery-Global Open.

Автори дослідження вказали на так званий феномен "збільшення грудей Pfizer" – деякі жінки стверджували, що їхні груди збільшилися після щеплення, але немає жодних доказів того, що це так.

Дослідники повідомляють, що хоча збільшення лімфатичних вузлів є "відомим побічним ефектом" вакцинації проти COVID-19, зміни структури або щільності тканини молочної залози відбуваються "надзвичайно рідко".

Автори зазначають, що був лише один опублікований випадок, в якому детально описані характерні зміни в грудях після введення бустеру Pfizer, і це була помітна пухлина. У цієї жінки ущільнення не було.

У жінки було виявлено дуже рідкісний стан, за якого доброякісна пухлина під назвою PASH спричиняє сильне збільшення грудей – задокументовано менше 20 таких випадків.

Груди жінки втричі збільшилися після вакцинації

"Цей випадок є першим, який продемонстрував тимчасовий зв'язок між PASH-асоційованою гігантомастією та вакциною", - пишуть дослідники.

Жінка повідомила, що відчувала поколювання в грудях до того, як вони збільшилися. Лікарі не помітили гормональних змін в її аналізах крові і безрезультатно прописали їй стероїди та антибіотики.

Її груди припинили рости через шість місяців, і через п'ять місяців вона перенесла операцію зі зменшення грудей, йдеться у звіті про випадок.

Під час операції вона втратила багато крові, що обмежило кількість тканини молочної залози, яку хірурги змогли видалити. У неї подвійний D розмір грудей, і їй може знадобитися ще одна операція зі зменшення грудей, щоб повернутися до нормального розміру.

Груди жінки після зменшення

Автори дослідження з Торонто закликають до подальших досліджень, щоб з'ясувати, чи існує зв'язок між вакциною проти COVID-19, PASH і швидким ростом грудей.

Починаючи від 2020 року, у світі було введено понад 13,6 мільярда доз вакцини проти COVID-19. Невелика частка вакцинованих зазнала шкоди від уколів, але медики стверджують, що користь від вакцинації все одно переважає ризики.

Нагадаємо, хірург підхопив рідкісний рак у пацієнта під час операції. Інцидент стався ще у 90-х роках, але про нього знову заговорили після того, як вчені вивчили рідкісний випадок.

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