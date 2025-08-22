Персик чи нектарини: який фрукт корисніший для здоров’я

Персик — дієтичний фрукт / © Credits

Персик та нектарини — два фрукти, які часто викликають запитання у покупців. Зовні вони дуже схожі, але мають деякі відмінності у їхній користі для здоров’я.

Фрукти є відмінними джерелами харчових волокон. Зокрема, вплив на організм такий: покращене травлення, знижений артеріальний тиск, знижений рівень ліпідів, зменшення загального запалення, стабілізований рівень цукру в крові.

Користь для здоров’я

Персики багаті на вітаміни A, C, E і K, а також вітаміни групи B (ніацин, тіамін, рибофлавін). Високий вміст клітковини сприяє покращенню травлення та підтримці здоров’я кишечника.

Персики містять антиоксиданти, такі як бета-каротин та лютеїн, які допомагають захищати клітини від пошкоджень вільними радикалами та знижують ризик розвитку хронічних захворювань.

Низький вміст калорій робить персики чудовим вибором для тих, хто стежить за своєю фігурою.

Нектарини також багаті на вітаміни A, C і E, а також вітаміни групи B. Високий вміст клітковини сприяє нормалізації травлення та підтримці здоров’я серцево-судинної системи.

Нектарини містять антиоксиданти, такі як кверцетин і антоціани, які мають протизапальні та протиракові властивості.

Нектарини містять більше цукру, ніж персики, що робить калорійнішими.

Обидва фрукти мають свої унікальні переваги для здоров’я, тому вибір між ними залежить від ваших уподобань та потреб.

Нутриціологи кажуть, що персик — фрукт водянистий, волокнистий з низьким глікемічним індексом. Він підходить для тих, хто скидає зайву вагу і для діабетиків, але треба звертати увагу на його кількість у вашому раціоні. Якщо зловживати персиком, то у вашій крові може піднятися рівень цукру. Але якщо ви будете їсти цей фрукт після основного прийому їжі, наприклад, як десерт, то, кажуть лікарі, все буде добре, адже важливо, що ваш раціон був збалансований.

