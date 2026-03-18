Перуки загрожують жінкам серйозними проблемами зі здоров’ям

У зразках штучного і натурального волосся, яке використовується у перуках, косах та накладних пасмах, науковці виявили майже пів сотні небезпечних хімічних речовин, які пов’язані з раком грудей, гормональними порушеннями та проблемами репродуктивного здоров’я.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на результати дослідження, опубліковані в журналі Американського хімічного товариства.

Загалом у 43 зразках знайшли 170 хімічних речовин, з яких 48 належать до міжнародних списків небезпечних сполук, складених ООН та Європейським агентством з хімічних речовин.

Зокрема, були виявлені антипірени, пестициди та фталати, що порушують гормональний баланс і можуть впливати на репродуктивну систему.

У 36 зразках виявили 17 хімікатів, пов’язаних із раком грудей, а майже 10% містили небезпечні органотинові сполуки, які зазвичай застосовують для вогнестійкого пластику.

Ці хімікати можуть подразнювати шкіру та порушувати роботу гормонів, впливаючи на фертильність і розвиток організму.

Найчастіше у перевірених зразках учені натрапляли на фенол (компонент клеїв і фанери) та DEHP — речовину, що робить пластик гнучким.

«Ці речовини запускають в організмі процеси, схожі на дію відомих канцерогенів, і з часом підвищують ризик раку грудей», — пояснила Елісія Франклін, провідна авторка дослідження.

Дослідники перевірили, зокрема, 11 зразків натурального та змішаного волосся (суміші синтетичних і натуральних пасм). І хоча натуральне волосся, яке продається дорожче, начебто немає хімічної обробки, у ньому вчені знайшли більше небезпечних речовин, ніж у деяких синтетичних зразках.

У чому небезпека нарощеного волосся

Нарощене волосся часто нагрівають або занурюють у кип’яток. Токсичні випари від хімічних сполук, які містяться в ньому, потрапляють в організм як через дихальні шляхи, так і через шкіру.

При цьому вони впливаючи не лише на власниць волосся, але й на перукарів.

Деякі люди відчувають свербіж, почервоніння, висипи та набряки на шкірі голови, шиї й обличчі. У рідкісних випадках можуть виникати проблеми з диханням.

Нарощене волосся небезпечне ще й тому, що його носять тривалий час і воно постійно контактує зі шкірою.

Такий хронічний контакт може мати довгострокові наслідки для здоров’я.

