Pfizer випробував вакцину проти тяжких захворювань нижніх дихальних шляхів у дітей: відомі результати

Американська фармацевтична компанія Pfizer провела випробування вакцини від респіраторно-синцитіального вірусу людини (RSV). У компанії зазначили, що вакцина, введена вагітним на пізніх термінах вагітності, ефективно захищає немовлят від симптомів вірусу.

Про це йдеться на сайті компанії.

У випробуванні взяли участь 7400 майбутніх мам віком до 49 років. Щеплення вводили матерям наприкінці другого чи третього триместру вагітності.

Згідно з дослідженням, у перші 90 днів життя дитини щеплення показало 81% ефективності у запобіганні тяжким захворюванням нижніх дихальних шляхів. Також у перші шість місяців життя дитини вакцина на 70% скорочувала небезпеку важких симптомів RSV, які можуть вимагати госпіталізації та штучної вентиляції легень (ШВЛ).

Крім того, вакциновані малюки на 57% менше потребували візиту до лікаря із симптомами RSV порівняно з тими, кому дали плацебо.

Американська фармацевтична компанія планує подати заявку на затвердження вакцини до кінця 2022 року. В разі схвалення продукт стане першою вакциною у світі від RSV. Раніше компанія також оголосила про позитивні результати у випробуванні вакцини серед людей похилого віку.

Що таке вірус RSV

Вірус RSV зазвичай викликає легкі симптоми застуди, але може бути небезпечним для дітей віком до шести місяців.

За статистикою, двох зі ста малюків, які хворіють на RSV, госпіталізують.

За даними Центру контролю та профілактики захворювань (CDC), їм може знадобитися кисень, інтубація або навіть апарат ШВЛ.

Щороку 58 тисяч дітей віком до п'яти років потрапляють до лікарень.

Симптоми респіраторно-синцитіального вірусу людини

нежить,

втрата апетиту,

кашель.

У немовлят майже завжди виявляються симптоми, але у дітей віком до шести місяців вони можуть протікати менш помітно. Крім того, RSV не завжди призводить до підвищення температури тіла.

Ознаками захворювання можуть бути подразнення, зниження активності та апетиту, а також переривчасте дихання.

Нагадаємо, у Китаї провели масштабне дослідження щодо ефективності вакцини CoronaVac від Sinovac Biotech.

Додамо, що в Україні майбутні мами можуть вакцинуватися від коронавірусу.

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