Папайя / © Associated Press

Реклама

Вітамін С виконує багато важливих функцій в нашому організмі, але, перш за все, він підтримує імунну систему в боротьбі з патогенами. Організм не зберігає його, тому ми повинні отримувати його з їжі. Але не тільки в лимоні багато вітаміну C.

Видання Healthline називає 5 фруктів, де багато міститься вітаміну С.

Гуава

100 грамів гуави містять 228 мг вітаміну С. Фрукти не тільки можуть похвалитися багатим вмістом вітаміну С, але й мають інші переваги для здоров’я, такі як покращенея контролю рівня цукру в крові, для здоров’я серця, кишківника та захист шкіри.

Реклама

Болгарський перець

100 грамів болгарського перцю містять 128 мг вітаміну С. Болгарський перець також відомий тим, що підтримує здоров’я очей та зміцнює імунітет, окрім високого рівня вітаміну С.

Ківі

100 грамів ківі містять 93 мг вітаміну С. Цей фрукт є чудовим джерелом вітаміну С, а також допомагає захистити від серцевих захворювань, сприяючи здоров’ю травлення.

Папайя

100 грамів папайї містять 61 мг вітаміну С. Папайя допомагає нейтралізувати вільні радикали, зменшити окислювальний стрес, покращити травлення, сприяючи розщепленню білка, та підтримувати здоров’я шкіри.

Полуниця

100 грамів полуниці містять 59 мг вітаміну С. Полуниця також має низку переваг для здоров’я: нейтралізацію вільних радикалів, зменшення запалення, покращення чутливості до інсуліну, захист шкіри, полегшення болю та набряків від остеоартриту, сприяння здоров’ю серця.

Реклама

Експерти рекомендують жінкам вживати 75 мг вітаміну С щодня, тоді як чоловікам — до 90 мг. Вагітним жінкам — до 85 мг на день.

Раніше ми писали, що треба їсти для красивої шкіри. Більше про це читайте у новині.