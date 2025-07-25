П’ять ключових ознак, які можуть вказати на те, що ви психопат

Прийом у лікаря / © Freepik

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Відомий мусульманський психіатр і консультант Ахмед Ханкір назвав п’ять ключових ознак, які допомагають розпізнати психопата. Він також роз’яснив, яку небезпеку становлять суспільству такі особистості через свої дії й слова.

Про це пише The Mirror.

За словами психіатра, саме ці ознаки допоможуть вам розпізнати психопата як в інших, так і у собі.

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1. Майстер маніпуляції

За словами Ханкіра, першою ознакою може стати те, що психопати є «майстрами маніпуляцій». Це проявляється у їхній хитрості, та розважливості щодо того, як нажитися на ваших вразливостях.

«Такі люди виглядатимуть щирими та невинними, щоб поступово завоювати вашу довіру. Проте як тільки вони побачать «тріщину» у вашій стійкості, вони використовуватимуть її, доки ви не будете емоційно виснажені та відкинуті», — зауважив лікар.

Як зазначає психіатр, більшість людей не усвідомлюють, що саме відбувається, доки не стає надто пізно. Саме у такий момент їм доводиться брати ситуацію у свої руки.

2. Нездоровий егоїзм

Друга характерна риса — перебільшене відчуття власної важливості. Такі люди не просто вважають себе важливими, вони знають це як науковий факт.

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«Вони вважають себе вищими за інших і вірять, що загальноприйняті правила застосовуються до всіх, але не до них. Закони, мораль, межі — все це для інших людей. На їхню думку, вони є бездоганними», — зазначив Ханкір.

3. Відсутність почуття провини та каяття

Професор Ханкір, якого багато хто знає через кінематографічні образи психопатів, наголосив на їхній нездатності відчувати каяття чи провину.

«Вони руйнують життя, не відчуваючи ні найменшого жалю», — пояснив він.

Як наголосив лікар, такі люди можуть брехати, обманювати, зраджувати або навіть повністю знищувати когось, при цьому нічого не відчувати.

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«Ні провини, ні сорому, ні зайвих думок. Іноді навіть виникає питання — чи мають вони взагалі серце», — зазначив Ханкір.

4. «Несправжній шарм»

Четверта риса, яка вирізняє психопата — це його «несправжній шарм».

Спочатку такі люди справляють враження неймовірно харизматичних та дотепних, перш ніж повністю закохаються в когось.

За словами психіатра, з часом ця чарівність стає «перформативною, порожньою та тривожною», що призводить до того, що ця маска в кінці повністю спадає з обличчя.

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5. Відсутність емпатії та жорстокість

Психопати, за словами Ханкіра, психопати — це люди, позбавлені співчуття та здатності до емпатії — це чітко видно з їхньої поведінки з тваринами, близькими та навіть незнайомцями.

«Вони демонструють кричущу жорстокість у словах і вчинках. При цьому вони завжди звинувачують своїх жертв у тому, як ті реагують на заподіяну шкоду», — пояснив експерт.

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