П’ять найкорисніших ягід для здорового харчування: чим вони корисні для організму

Ягоди / © Unsplash

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Чорниця, малина, полуниця, ожина та бойзенова ягода належать до ягід, які містять велику кількість антиоксидантів, клітковини та інших біологічно активних сполук. Фахівці зазначають, що саме ці плоди вирізняються високою концентрацією антоціанів, флавоноїдів та елагової кислоти, які допомагають нейтралізувати вільні радикали в організмі та зменшувати оксидативний стрес.

Про це повідомило видання CFWD.

Серед найвідоміших ягід особливе місце посідає чорниця. Вона вирізняється високою антиоксидантною активністю серед поширених фруктів і овочів. Характерного синього кольору їй надають антоціани — природні пігменти, які входять до її складу. Дослідження пов’язують регулярне споживання чорниці з підтримкою когнітивних функцій, зниженням артеріального тиску, уповільненням окислення холестерину ЛПНЩ та зменшенням дискомфорту в м’язах після інтенсивних фізичних навантажень. Крім того, ця ягода має помірне глікемічне навантаження.

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Малина цінується насамперед за значний вміст харчових волокон. Одна чашка ягід містить близько 8 грамів клітковини. Також вона є джерелом вітаміну С і марганцю. У її складі міститься малиновий кетон — природна сполука, яку в окремих дослідженнях пов’язують із впливом на активність ферментів, споживання кисню та вироблення тепла жировими клітинами.

Ще однією популярною ягодою є полуниця. Вона належить до найбагатших джерел вітаміну С серед ягідних культур. Одна порція може забезпечити понад добову норму цього вітаміну. Він необхідний для синтезу колагену, підтримки роботи імунної системи та засвоєння заліза. Крім того, полуниця містить флавоноїди, які вчені пов’язують зі зниженням ризику розвитку вікової макулярної дегенерації та катаракти.

Ожина багата на біофлавоноїди та вітамін К, який відіграє важливу роль у метаболізмі кісткової тканини та процесах згортання крові. Деякі дослідження також вказують, що екстракт цієї ягоди може позитивно впливати на пам’ять, координацію рухів і здатність утримувати рівновагу. Поліфеноли, що містяться в ожині, взаємодіють із клітинами мозку та можуть сприяти зменшенню запальних процесів.

До переліку корисних ягід також відносять бойзенову ягоду — гібрид малини, ожини, американської ожини та логанової ягоди. Вона містить значну кількість клітковини й фолієвої кислоти. За вмістом харчових волокон бойзенова ягода зазвичай дещо перевершує ожину. Дослідження також свідчать, що високий рівень поліфенолів у цих плодах може бути пов’язаний із покращенням функції легень та зменшенням проявів астми.

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Фахівці рекомендують регулярно додавати ягоди до щоденного меню. Їх можна поєднувати з вівсянкою, йогуртом, смузі або використовувати як інгредієнт для салатів. Регулярне споживання ягід допомагає отримувати поживні речовини та антиоксиданти, на які багаті ці плоди.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що деякі популярні імпортні суперфуди можна замінити доступними українськими продуктами. Зокрема, насіння льону назвали альтернативою чіа, чорницю, шипшину та обліпиху — ягодам годжі, а іван-чай — японському матча.

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