П’ять найкращих фруктів для здоров’я серця: кардіолог назвав своїх фаворитів

П’ять фруктів для здоров’я серця, які радить кардіолог / © Pixabay

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Раціон із достатньою кількістю фруктів та овочів може бути важливою складовою турботи про серцево-судинну систему. Професор і фахівець із серцево-судинних ризиків Хосе Абеллан-Алеман назвав п’ять фруктів, які сам обирає для різноманітного харчування.

Про це повідомило видання Mirror.

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За словами експерта, користь фруктів пов’язана не лише з вітамінами та мінералами. Вони також містять клітковину й поліфеноли — рослинні сполуки, які пов’язують із користю для здоров’я серця. Абеллан-Алеман радить не зосереджуватися на одному продукті, а додавати до раціону фрукти різних кольорів.

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Червоний виноград

Одним із фаворитів професора є червоний виноград. Він містить антоціани — рослинні пігменти, споживання яких пов’язують зі здоров’ям серцево-судинної системи. За словами Абеллана-Алемана, систематичний огляд показав: серед людей, які отримували найбільше антоціанів із їжею, загальний ризик серцево-судинних захворювань був на 26% нижчим. Водночас для підтвердження такого ефекту потрібні подальші дослідження.

Яблука

Звичайні яблука є джерелом розчинної клітковини, зокрема пектину. Він може зменшувати всмоктування холестерину в кишківнику. Крім того, яблука містять флавоноїди — рослинні сполуки, які досліджують через їхню потенційну користь для серцево-судинної системи.

Цитрусові

До цієї групи належать, зокрема, апельсини, лимони, грейпфрути та лайми. Вони містять флавоноїди гесперидин і нарингін, а також калій. За словами професора, ці речовини пов’язують із підтриманням нормального кров’яного тиску.

Абеллан-Алеман радить віддавати перевагу цілим цитрусовим, а не лише соку, оскільки так організм отримує ще й клітковину.

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Вишні

Вишні також містять антоціани та флавоноїди. Попередні дослідження свідчать, що їхнє споживання може бути пов’язане зі зниженням кров’яного тиску та покращенням функції ендотелію — шару клітин, що вистилає внутрішню поверхню кровоносних судин. Утім, науковцям ще необхідні додаткові дослідження.

Гранат

П’ятим у переліку став гранат. Його зерна багаті на поліфеноли, зокрема антоціани, які мають антиоксидантні властивості. Вони можуть допомагати нейтралізувати вільні радикали — нестабільні молекули, здатні пошкоджувати клітини.

Водночас професор наголосив, що не варто обмежувати раціон лише цими п’ятьма фруктами. Різні плоди містять різні поживні речовини та рослинні сполуки, тому ключовим принципом він називає різноманітність фруктів і овочів у щоденному меню.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що для протизапального раціону не обов’язково шукати екзотичні продукти. Восени корисні сполуки можна отримувати зі звичних фруктів, овочів, горіхів і спецій.

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