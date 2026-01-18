ТСН у соціальних мережах

Здоров'я

Здоров’я
323
2 хв

П’ять ознак, що настав час звернути увагу на печінку

Печінка не болить — і саме тому хвороби виявляють запізно. Медики пояснили, які симптоми з’являються першими.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Проблеми з печінкою можуть виникнути в будь-якому віці

Проблеми з печінкою можуть виникнути в будь-якому віці / © Freepik

Печінка — «тихий трудівник» нашого організму. Вона фільтрує кров, знешкоджує токсини, бере участь у травленні та обміні речовин. При цьому печінка рідко подає явні сигнали про неполадки, особливо на ранніх стадіях хвороб.

За даними медиків, до 70% людей із жировою хворобою печінки навіть не підозрюють про свій стан. Причина — відсутність класичного болю. Натомість орган подає інші, значно менш очевидні сигнали, які часто списують на стрес або втому.

Основні ознаки проблем з печінкою:

  • Пожовтіння шкіри або очей

  • Розширення кровоносних судин, які знаходяться безпосередньо під поверхнею шкіри

  • Збільшення селезінки

  • Здуття живота без причин з боку шлунково-кишкового тракту

  • Почервоніння долонь

Фахівці радять: обмежити цукор і ультраоброблені продукти, зменшити алкоголь до мінімуму, додати регулярну фізичну активність стежити за режимом сну та не займатися самолікуванням.

Де болить печінка

Основна маса печінки розташована в правому верхньому відділі живота, під діафрагмою. Тому і больові відчуття зазвичай локалізуються праворуч під ребрами. Ліва частка печінки простягається до середини й трохи вліво, але в нормі вона не виходить за ліву межу грудної клітки. Якщо ви відчуваєте дискомфорт у правому боці трохи нижче грудної клітки — швидше за все, проблема пов’язана з печінкою або жовчними шляхами.

Раніше ми писали про те, що деякі поширені фрукти можуть навантажувати здоров’я печінки та збільшувати ризик її пошкодження у разі надмірного вживання.

