П’ять помилок, які заважають одужати: чого не можна робити під час грипу та застуди

Застуда / © Pexels

Реклама

Під час грипу та застуди багато хто несвідомо робить помилки, які не лише затягують хворобу, але й можуть призвести до серйозних ускладнень. Експерти назвали п’ять найпоширеніших дій, яких слід уникати, щоб допомогти організму швидше впоратися з інфекцією.

Про це пише Huffpost.

Нехтування відпочинком

Реклама

Бажання якнайшвидше повернутися на роботу чи до справ є головним ворогом імунітету. Організм витрачає величезну кількість енергії на боротьбу з вірусом. Якщо ви не даєте собі відпочинку, ця енергія розпорошується, і хвороба затягується. Більше того, недосипання та фізичні навантаження підвищують ризик ускладнень, таких як бронхіт чи навіть пневмонія.

Подорожі та вихід «в люди»

Одна з найгірших речей, яку можна зробити під час хвороби, — не залишатися вдома. Вихід на роботу, в магазин чи на вечірку не лише позбавляє вас необхідного відпочинку, а й наражає на небезпеку оточуючих. Вірусні захворювання заразні, тому при лихоманці, кашлі чи нежитю найкраще рішення — ізолюватися.

Забувати про миття рук

Реклама

Коли ви кашляєте, чхаєте чи торкаєтеся обличчя, віруси накопичуються на руках. Доторкнувшись до дверної ручки, ви поширюєте інфекцію. Торкнувшись брудними руками очей чи носа, ви можете «повернути» вірус назад в організм. Регулярне миття рук з милом — один із найкращих способів захистити себе та близьких. Якщо немає такої можливості, слід використовувати антисептики на основі спирту.

Погане харчування та зневоднення

Під час хвороби організму як ніколи потрібні вітаміни, мінерали та достатня кількість рідини для ефективної боротьби. Фастфуд, оброблені продукти та солодощі лише створюють додаткове запалення. Натомість варто надати перевагу поживним продуктам, багатим на вітамін С, та пити багато води, чаю або теплого бульйону. Алкоголь пригнічує імунну систему, тому від нього варто відмовитися.

Ігнорування масок та гігієни

Реклама

Якщо вам все ж необхідно вийти з дому під час хвороби, маска є обов’язковою. Вона значно зменшує ризик передачі інфекції іншим. Також варто пам’ятати про прості правила гігієни: не користуватися спільним посудом чи столовими приборами, щоб не заразити членів родини.

Нагадаємо, в Україні розпочався епідемічний сезон захворюваності на грип, COVID-19 та інші гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ). У цей період традиційно спостерігається зростання кількості випадків респіраторних інфекцій з подальшим прогнозованим перевищенням епідемічного порогу.