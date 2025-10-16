П’ять продуктів, які допомагають знизити ризик деменції та підтримують здоров’я мозку

Продукти / © Credits

Реклама

Кількість людей із деменцією у світі зростає, і лікарі наголошують — спосіб життя та харчування можуть суттєво вплинути на здоров’я мозку. Хоча ефективних ліків від деменції чи хвороби Альцгеймера поки не існує, дослідження свідчать: певні продукти допомагають підтримувати когнітивні функції та зберігати ясність розуму в літньому віці.

Про це повідомило видання Express.

Фахівці радять звернути увагу на п’ять груп продуктів, які сприяють роботі мозку та пам’яті.

Реклама

Яйця

Яйця містять холін — речовину, що позитивно впливає на роботу мозку, зокрема на пам’ять і концентрацію. Їх можна вживати у будь-якому вигляді: варені, смажені, у складі салатів або супів. Це доступне джерело білка, яке легко засвоюється організмом.

Барвисті фрукти та овочі

Продукти яскравих кольорів — морква, болгарський перець, гарбуз, томати, зелень — містять каротиноїди, що підтримують клітини мозку. Регулярне споживання таких овочів і фруктів може допомогти знизити ризик вікових когнітивних порушень.

Бобові та ягоди

Квасоля, сочевиця, горох і нут містять клітковину та білок, які допомагають підтримувати стабільний рівень цукру в крові. А ягоди — чорниця, ожина, смородина — мають потужні антиоксиданти, що зменшують запальні процеси в мозку. У поєднанні ці продукти підтримують енергію й захищають клітини від старіння.

Продукти, багаті на флавоноїди

Флавоноїди містяться в яблуках, цибулі, темному шоколаді та зеленому чаї. Вони покращують кровообіг, сприяють роботі нервової системи й можуть зменшити ризик деменції майже на третину. Корисна звичка — замінити звичний десерт шматочком чорного шоколаду або чашкою зеленого чаю.

Реклама

Цілозернові продукти

Науковці доводять, що регулярне вживання цілозернові каші, хліба чи макаронів позитивно впливає на роботу мозку. Цільне зерно містить вітаміни групи B, які підтримують нервову систему та сприяють стабільній роботі мозку.

Медики зазначають, що додавання цих продуктів до щоденного меню допомагає не лише зберегти пам’ять, а й покращити настрій і загальне самопочуття. Збалансоване харчування — простий і доступний спосіб підтримати здоров’я мозку без дорогих препаратів.

Нагадаємо, популярна спеція виявилася природним щитом від вірусів. Природні сполуки, що містяться у прянощах, можуть запускати складні імунні реакції, які можна порівняти за ефективністю з дією лікарських препаратів.