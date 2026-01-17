П’ять продуктів, у яких найбільше заліза

Броколі містить залізо

Залізо є важливим мінералом для організму, який відіграє ключову роль у рості та розвитку. Воно допомагає у виробництві гемоглобіну, важливого білка в червоних кров’яних тільцях, який необхідний для транспортування кисню до легень та інших частин тіла.

Про продукти, багаті на залізо, які ви повинні включити до свого раціону, пише Times of India.

Шпинат

Шпинат — темно-зелений листовий овоч, що володіє багатством поживних речовин. Чашка вареного шпинату містить близько 6,5 мг заліза, що може значно збільшити вашу щоденну потребу в залізі, яка становить близько 8 мг. Шпинат також багатий на рослинні пігменти хлорофіл і каротиноїди.

Полуниця

Солодка, смачна і соковита, полуниця має потужний аромат і чудовий смак. 144 грами полуниці містить 0,6 міліграма заліза, що становить 4% від рекомендованої добової норми. За даними Американського Червоного Хреста, полуниця належить до числа фруктів, багатих на залізо, і в поєднанні з продуктами, багатими на вітамін С, наприклад, апельсинами або помідорами, може призвести до кращого засвоєння заліза.

Інжир

Інжир є хорошим джерелом заліза, калію, магнію і кальцію. У сирому інжирі міститься близько 1% від рекомендованої добової норми заліза. Сушений інжир має більш концентровану дозу заліза порівняно зі свіжим. Він також містить велику кількість марганцю, цинку, міді, нікелю і стронцію. Сушений інжир є багатим джерелом фітохімічних речовин і антиоксидантів, які можуть допомогти запобігти хронічним захворюванням.

Горіхи та насіння

Горіхи та насіння є багатим джерелом заліза. Регулярне вживання горіхів і насіння, таких як фісташки, мигдаль, кеш’ю, кедрові горіхи, горіхи макадамія, гарбузове насіння, насіння кунжуту, насіння льону і насіння конопель, може допомогти підтримувати оптимальний рівень заліза в організмі.

Броколі

Броколі належить до сімейства капустяних і її регулярне вживання пов’язане зі зниженням ризику серцевих захворювань, холестерину та поліпшенням здоров’я серцево-судинної системи. Чашка або 156 грам вареної броколі містить 1 мг заліза, що становить 6% від добової норми. Порція броколі також допомагає заповнити 112% добової потреби у вітаміні С, що допомагає вашому організму краще засвоювати залізо.

