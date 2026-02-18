П'ять прихованих симптомів серцевого нападу, які часто ігнорують

Серцевий напад / © Getty Images

Серцевий напад може мати фатальні наслідки, якщо людина не отримає швидкої та кваліфікованої допомоги.

Саме тому важливо знати не лише класичні симптоми, а й менш очевидні сигнали організму, пише Unilad.

Особливо тривожний факт: майже кожен п’ятий інфаркт може відбуватися без виражених симптомів, і людина дізнається про проблему вже після завданої шкоди.

Ось п’ять ознак, на які варто звернути увагу.

Запаморочення або раптова слабкість

Раптова нестійкість, відчуття, ніби «крутиться кімната», або різке погіршення зору можуть бути тривожним сигналом. Благодійна організація Heart Foundation зазначає:

«Якщо кімната починає крутитися або зір погіршується, ваше тіло може попереджати вас про наближення серцевого нападу. Негайно повідомте про це комусь, якщо ви відчуваєте ці симптоми».

Задишка без очевидної причини

Після фізичного навантаження задишка — звична реакція організму. Проте якщо утруднене дихання виникає у стані спокою, це може свідчити про серйозні порушення.

«Однак стискання в грудях, утруднене дихання або задишка з дискомфортом у грудях або без нього іноді можуть бути попереджувальним знаком серцевого нападу», — заявляє Heart Foundation. «Якщо ви відчуваєте задишку, яка не є для вас нормальною, найкраще негайно звернутися за медичною допомогою».

Нудота, нетравлення або блювота

Такі симптоми часто пов’язують із проблемами шлунково-кишкового тракту. Однак якщо вони з’являються раптово, не минають або супроводжуються іншими незвичними відчуттями, варто проконсультуватися з лікарем.

У рідкісних випадках, за даними Heart Foundation, це може бути ознакою «небезпечного для життя інфаркту».

Раптове потовиділення

Несподіваний холодний піт або озноб без очевидної причини — ще один менш відомий симптом.

Фонд пояснює, що «раптовий озноб у тілі, незалежно від температури навколишнього середовища, також може бути тривожною ознакою».

Відсутність симптомів

Найбільш підступний варіант — так званий «тихий» інфаркт, коли явних ознак немає.

«У цьому випадку серцевий напад може бути виявлений лише пізніше», — пояснює Heart Foundation.

Саме тому регулярні медичні огляди та уважність до змін у самопочутті відіграють ключову роль.

Коли звертатися по допомогу

Якщо ви або хтось поруч відчуває незвичний біль у грудях, раптову слабкість, утруднене дихання чи інші перелічені симптоми — потрібно негайно звернутися за медичною допомогою. Час у таких ситуаціях має вирішальне значення.

