Піца і ще 9 продуктів, які допоможуть швидко скинути зайву вагу

До списку потрапили макарони, соуси і навіть попкорн.
Лікарі назвали перелік продуктів, які допоможуть швидше схуднути. До списку потрапили неочікувані види їжі.
Які продукти допомагають швидко скинути зайву вагу
- Заправка для салатів. Якщо овочевий салат заправити оливковою олією та яблучним оцтом, така вітамінна бомба допоможе швидко скинути зайву вагу. І ще за умови регулярного вживання покращиться метаболізм і зійдуть зайві жирові відкладення на талії.
- Легкі діп-соуси. Це соуси, що подаються до закусок, вони можуть бути приготовані на основі хумусу, каперсів чи йогурту. Ці соуси є додатковим джерелом білка, тому прекрасно допоможуть забезпечити організм безцінною речовиною і компенсують тваринний білок.
- Супи. Тут ідеться про легкі супи на основі овочевого чи курячого бульйону. Така страва забезпечить організм всіма необхідними корисним мікроелементами і не шкодитиме вашій фігурі.
- Попкорн. Така корисна і малокалорійна закуска чудово підійде для вечірнього перекусу. Для смаку попкорн можна присипати різноманітними травами чи приправою на основі природних складників.
- Піца. Якщо піца виготовлена з борошна, що має висівки чи цільне зерно, вона стане прекрасним помічником у схудненні. Також є рецепти тіста із сиру, нуту, цвітної капусти, яке стане прекрасним джерелом білка та клітковини.
- Білковий омлет. Дієтологи рекомендують готувати омлет із одного цілого яйця і кількох білків. Така страва містить у своєму складі багато протеїну, тому буде вкрай корисною для схуднення.
- Котлети з овочів та курятини. Для того, аби котлети були менш калорійними, в них можна додавати різноманітні овочі. І у вас вийде смачна і дієтична страва, яка прекрасно наситить організм. Найкраще у курячі котлети додавати цвітну капусту, яка містить багато рослинної клітковини.
- Яблучне пюре. Таку страву можна вживати як самостійно на десерт, так і використовувати для випічки.
- Макарони з бобових культур. На макаронах також можна схуднути. До таких належать фунчоза, спіральки із гороху, спагеті з нуту тощо. Вони низькокалорійні, але містять багато клітковини, рослинного білка й вітамінів.
- Олійний спрей замість звичайної олії. Якщо ви готуєте щось на олії, легко не розрахувати й переборщити з продуктом. У таких випадках краще використовувати спрей на основі олії, так ви знизите кількість калорій у смаженій їжі.
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