Під час війни 18-річним особам не потрібно приїздити на комісію з підтвердження інвалідності

Відмова в дистанційному обслуговуванні, вимоги обовʼязково прибути на проходження комісії та ігнорування зазначених постанов КМУ є прямим порушенням чинного законодавства.

Під час війни і протягом 6 місяців після її припинення або скасування військового стану діти по досягненню 18-річного віку не потребують обовʼязкової присутності для проходження комісії з підтвердження інвалідності.

Про це повідомили у МОЗ.

Це прямо врегульовано п. 1 постанови Кабінету Міністрів № 225 від 8 березня 2022 року: “... в разі, коли особа, що звертається для встановлення інвалідності, не може прибути на огляд до медико-соціальної експертної комісії, така комісія може приймати рішення про встановлення інвалідності заочно на підставі направлення лікарсько-консультативної комісії”.

Відмова в дистанційному обслуговуванні, вимоги обовʼязково прибути на проходження комісії та ігнорування зазначених постанов КМУ є прямим порушенням чинного законодавства та ваших громадянських прав ы свобод. Якщо ви стикнулися з таким випадком, просимо негайно повідомляти за номером: 0 800 60 20 19.

Раніше повідомлялося, що люди із 3 групою інвалідності можуть мобілізуватися на військову службу за власним бажанням. Тому якщо такі особи стають військовослужбовцями, вони не підлягають виїзду за кордон на загальних підставах виїзду чоловіків, які підлягають мобілізації, про це також потрібно пам'ятати.

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