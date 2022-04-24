Під час війни кожна третя сім'я в Україні, в якій проживає людина з хронічним захворюванням, не в змозі забезпечити їй догляд – дослідження

Під час війни кожна третя сім'я в Україні, в якій проживає людина з хронічним захворюванням, не в змозі забезпечити їй догляд – дослідження

За оновленою статистикою, дві з п'яти сімей мають принаймні одного члена родини з хронічними захворюваннями, такими як серцево-судинні захворювання, діабет або рак.

Кожна третя сім'я в Україні, в якій проживає принаймні одна людина з хронічним захворюванням, не в змозі забезпечити лікування та догляд.

Про це йдеться в опитуванні ВООЗ (World Health Organization).

Нове дослідження, опубліковане через два місяці з початку війни, ілюструє руйнівний вплив надзвичайної гуманітарної ситуації на здоров'я та добробут мільйонів цивільних осіб, а також серйозні виклики, що стоять перед українською системою охорони здоров'я.

Опитування показує, що дві з п'яти сімей (39%) мають принаймні одного члена родини з хронічними захворюваннями, такими як серцево-судинні захворювання, діабет або рак.

Менше третини (30%) респондентів звернулися за медичною допомогою за останній час. Серед основних причин – ситуація з безпекою та недоступність медичних послуг в їхньому районі.

"Результати дослідження свідчать, що через два місяці після війни лишається нагальна потреба продовжувати підтримувати систему охорони здоров'я в Україні. Дуже важливо, щоб ми отримали доступ, щоб ми могли оцінити потреби в охороні здоров'я та доставити життєво важливі засоби в постраждалі райони, включаючи Маріуполь. Цивільні мають право на здоров'я, навіть під час війни", – сказав д-р Ярно Хабіхт, голова Представництва ВООЗ в Україні.

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Система охорони здоров'я України стикається з численними проблемами. Ризик інфекційних захворювань є значним. Те ж саме стосується рутинної імунізації, включаючи вакцинацію від COVID-19, що значно зменшилась через війну. Доступ до репродуктивної, материнської та допологової допомоги, а також охорони психічного здоров'я серйозно обмежений.

В Україні навіть під час дії воєнного стану продовжують надавати всю необхідну допомогу людям з ВІЛ-інфекцією. Якщо ви її потребуєте, варто звернутися за цим посиланням. Для тих громадян України, які виїхали за кордон, також доступна допомога. Її можна знайти тут.

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