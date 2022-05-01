Під час війни окупанти знищили 78 автівок швидкої медичної допомоги, а ще більше цинічно вкрали

Під час війни окупанти знищили 78 автівок швидкої медичної допомоги, а ще більше цинічно вкрали

Ворог вкрав 106 "швидких".

За час війни кулі та снаряди російських терористів поцілили у 78 автівок швидкої медичної допомоги. Проте ще більше окупанти просто цинічно вкрали — 106 "швидких".

Але попри це українські медики за підтримки міжнародних партнерів продовжують поповнювати автопарк "екстренки". Так, Україна отримала ще 23 автомобілі швидкої допомоги від партнерів із різних країн.

Ці "швидкі" будуть передані для потреб українських лікарень, ЗСУ, МВС України, Нацгвардії та ДСНС.

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Нагадаємо, українські лікарні отримають доступ до супутникового інтернету Starlink.

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