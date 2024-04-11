Під найбільшою загрозою — немовлята: в Україні поширюється небезпечна хвороба

Кашлюк у немовлят може стати причиною зупинки дихання та смерті.

В Україні зростає захворюваність на кашлюк. Найчастіше небезпечна інфекційна хвороба вражає дітей дошкільного та раннього шкільного віку.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я у соціальній мережі Facebook.

Епідеміологи фіксують збільшення випадків захворювання на кашлюк з 2023 року. Статистичні дані показують, що за рік темпи поширення інфекції зросли майже у 20 разів.

За січень-лютий 2024 року кашлюк діагностували у 515 пацієнтів. За аналогічний період 2023 року було зафіксовано всього 27 випадків цієї хвороби.

Хворіють на кашлюк переважно діти – 95,9%. Більшість з них – малечі віком до 10 років.

Симптоми, шляхи передачі та небезпечні наслідки кашлюка

У Міністерстві охорони здоров'я України попередили, що кашлюк легко передається від однієї людини до іншої і є дуже заразним. Основний шлях передачі – повітряно-крапельний. Тобто хвора людина розповсюджує навколо себе збудників хвороби під час кашлю та чхання.

Хвороба є виснажливою для пацієнтів будь-якого віку та дуже ослаблює організм. Проте чим менше вік хворої людини, тим більше ризиків виникнення ускладнень.

У новонароджених дітей та немовлят віком до одного року інфекція зазвичай протікає дуже важко й може спричинити апное – тимчасову зупинку дихання, яка може призвести до смерті.

Симптоми кашлюка:

перші прояви нагадують звичайну застуду (підвищена температура, нежить, кашель);

приблизно за тиждень після початку захворювання кашель посилюється й набуває характер спазматичних нападів;

у немовлят кашель може бути відсутнім, але час від часу спостерігається короткочасна зупинка дихання;

тривалість захворювання – 4-8 тижнів, у важких випадках одужання може початися лише за пів року.

Профілактика кашлюка

У МОЗ нагадали, що на щастя, від кашлюка легко вберегтися шляхом своєчасної вакцинації. Щеплення проти кашлюка роблять усім дітям чотири рази – у віці 2, 4, 6 і 18 місяців.

Але якщо за якихось причин терміни щеплення були пропущені, їх можна зробити у будь-який час. Вакцинуватися від кашлюка також рекомендують майбутнім мамам у період з 16 до 32 тижня вагітності, незалежно від того, чи робили їм щеплення від кашлюка у дитинстві.

Також слід пам'ятати, що діагностувати кашлюк й призначити відповідне лікування може лише лікар. Самолікування у таких випадках, як правило, призводить до сумних наслідків.

Нагадаємо, минулого місяця зафіксовано спалах скарлатини в Одеській області, одна захворіла дитина померла через ускладнення.

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