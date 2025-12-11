ТСН у соціальних мережах

Зарядний пристрій

Підліток встромив у пеніс зарядний кабель: чим це закінчилося (фото)

Підліток повторив небезпечний трюк із відео в Інтернеті, після чого дріт застряг і спричинив сильний біль.

Юлія Шолудько

У В’єтнамі лікарі провели екстрену операцію 16-річному хлопцеві, у сечовому міхурі якого виявили зарядний кабель від телефону.

Про це повідомляє Need To Know.

Підліток вставив його у сечовипускальний канал після перегляду відео в Інтернеті, де демонстрували «незвичні відчуття».

Коли шнур застряг, хлопець приховував інцидент, доки біль не став нестерпним.

Родина доправила його до лікарні Ан Бінь у Хошиміні, де медики виявили, що кабель утворив у міхурі петлю та частково згнив від тривалого контакту з сечею.

Ендоскопічне втручання тривало близько 30 хвилин і ускладнилося через закручений дріт. Після операції школяр одужав та проходить психологічне консультування.

Зарядний пристрій

Нагадаємо, чоловік прожив 30 років із запальничкою у шлунку.

