Підліток встромив у пеніс зарядний кабель: чим це закінчилося (фото)
Підліток повторив небезпечний трюк із відео в Інтернеті, після чого дріт застряг і спричинив сильний біль.
У В’єтнамі лікарі провели екстрену операцію 16-річному хлопцеві, у сечовому міхурі якого виявили зарядний кабель від телефону.
Про це повідомляє Need To Know.
Підліток вставив його у сечовипускальний канал після перегляду відео в Інтернеті, де демонстрували «незвичні відчуття».
Коли шнур застряг, хлопець приховував інцидент, доки біль не став нестерпним.
Родина доправила його до лікарні Ан Бінь у Хошиміні, де медики виявили, що кабель утворив у міхурі петлю та частково згнив від тривалого контакту з сечею.
Ендоскопічне втручання тривало близько 30 хвилин і ускладнилося через закручений дріт. Після операції школяр одужав та проходить психологічне консультування.
