Підтримує міцне здоров’я до глибокої старості: цей продукт обов’язково треба їсти літнім людям

Це курячі яйця, які містять понад сто корисних речовин. Тому їх сміливо можна називати бюджетним суперфудом. Вони обов’язково повинні бути в раціоні людей зрілого віку, оскільки містять сполуки, що підтримують всі біохімічні процеси в організмі. Розповідаємо, яка користь яєць для здоров’я і кому їх не варто вживати.

Чим корисні яйця для людей літнього віку

Яйця багаті на вітаміни А, Е, РР, групи В і ряд мікроелементів – калій, фосфор, натрій, кальцій та залізо, вони містять понад 100 корисних речовин. Яєчний білок має здатність омолоджувати клітини організму, підтримуючи їх регенерацію. Також білок має багато калорій, але в ньому відсутній жир, тому він позитивно впливає на здоров’я і роботу серця. А жовток містить в собі холін, що перешкоджає наростанню жиру на печінці.

При регулярному вживанні яєць у літніх людей покращуються когнітивні функції, підтримується робота мозку на належному рівні, зміцнюються кістки. Яйця здатні поліпшувати зір, запобігають появі катаракти, нормалізують роботу серця та судин, допомагають набрати м’язову масу.

Які корисні властивості яєць для загального здоров’я

Для роботи мозку. До складу яєць входить корисна сполука – лецитин, яка покращує кровообіг у головному мозку. Тому при регулярному вживанні яєць можна не боятися хвороб Альцгеймера, деменції та склерозу.

До складу яєць входить корисна сполука – лецитин, яка покращує кровообіг у головному мозку. Тому при регулярному вживанні яєць можна не боятися хвороб Альцгеймера, деменції та склерозу. Для кісток. Курячі яйця містять надважливий для організму вітамін D, який активно допомагає засвоюватися кальцію, сприяє зміцненню кісток та формуванню міцного скелета.

Курячі яйця містять надважливий для організму вітамін D, який активно допомагає засвоюватися кальцію, сприяє зміцненню кісток та формуванню міцного скелета. Цінне джерело білку. Білок є будівельним матеріалом для наших м’язів. Яйця містять вкрай цінний вид цієї корисної сполуки, який засвоюється значно краще, ніж білок, що міститься у молоці та м’ясі.

Білок є будівельним матеріалом для наших м’язів. Яйця містять вкрай цінний вид цієї корисної сполуки, який засвоюється значно краще, ніж білок, що міститься у молоці та м’ясі. Для міцного та гарного волосся. Жовтки курячих яєць містять холін – жироподібну речовину, яка сприяє зміцненню та росту волосся. Якщо регулярно вживати яйця, то волосся ростиме значно швидше.

Жовтки курячих яєць містять холін – жироподібну речовину, яка сприяє зміцненню та росту волосся. Якщо регулярно вживати яйця, то волосся ростиме значно швидше. Для здоров’я очей. Лютеїн та зеаксантин, які містяться в яйцях, сприяють гостроті зору та знижують ризики виникнення катаракти.

Які небезпечні властивості яєць

Цей надкорисний продукт також має деякі властивості, які можуть нашкодити організмові.

Ризик виникнення сальмонельозу. Зовнішня поверхня шкарлупи яєць може містити сальмонелу – це небезпечна кишкова паличка, яка може спричинити нудоту, діарею, зневоднення та сильну інтоксикацію в організмі. Одне з ускладнень, що викликає бактерія – це зараження крові. Тому яйця варто вживати лише після термічної обробки і ретельно мити перед приготуванням.

Зовнішня поверхня шкарлупи яєць може містити сальмонелу – це небезпечна кишкова паличка, яка може спричинити нудоту, діарею, зневоднення та сильну інтоксикацію в організмі. Одне з ускладнень, що викликає бактерія – це зараження крові. Тому яйця варто вживати лише після термічної обробки і ретельно мити перед приготуванням. Підвищення «поганого» холестерину. Дієтологи рекомендують їсти не більше семи яєць на тиждень, щоб не піднявся рівень холестерину в крові.

Дієтологи рекомендують їсти не більше семи яєць на тиждень, щоб не піднявся рівень холестерину в крові. Алергія. Яйця містять у своєму складі сильний алерген. Якщо є індивідуальна непереносимість продукту, то може виникати висип на обличчі, нудота та інші неприємні симптоми. Якщо після вживання яєць вам недобре, то краще в такому випадку звернутися до лікаря і зробити необхідні обстеження.

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