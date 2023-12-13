Пік захворюваності на COVID-19 та рекордна кількість підтипів штаму “Омікрон” — подробиці від МОЗ

Під час епідсезону 2023/2024 в Україні продовжується секвенування штамів COVID-19 на мутації. Лабораторне дослідження дозволяє відстежувати наявні штами, які переважають на території країни, та характер мутацій, що виникають, — для вживання оперативних заходів у разі збільшення випадків захворюваності під час епідсезону.

Про це йдеться на сайті МОЗ.

Нові підтипи “Омікрону”

Зараз на території країни циркулює 17 субваріантів штаму “Омікрон”. Від початку 2022 року саме цей штам фактично витіснив інші COVID-штами, зокрема “Дельту” та “Альфу”. За перебігом захворювання штам “Омікрон” переважно протікає як звичайна респіраторна хвороба й не викликає тяжкої кисневої залежності. Однак залишається небезпечним для груп ризику: людей з патологіями, хронічними захворюваннями та ослабленим імунітетом, старших за 60 років.

“У світі змінюється конфігурація вакцин, і загальна рекомендація сфокусована на використанні країнами “омікронспецифічної” вакцини, яка містить щонайменше декілька ключових компонентів штаму “Омікрон”. Вона є більш ефективна. Тому в Україну була доставлена чергова партія “омікронспецифічної” вакцини. Вона буде доступна в усіх областях та рекомендована для проведення бустерних щеплень, зокрема для осіб з груп ризику тяжкого перебігу захворювання”, — зазначив заступник міністра, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

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Вакцинація

Наразі триває доставка “омікронспецифічної” вакцини проти COVID-19 до медзакладів в областях. Це оновлена версія вакцини “Comirnaty” від американської компанії “Pfizer”, адаптована спеціально для захисту проти штаму “Омікрон” коронавірусу SARS-CoV-2. Україна отримала 203 тисячі доз в рамках міжнародної ініціативи “СOVAX”.

З жовтня зареєстровано 343 летальні випадки від наслідків захворювання на коронавірус, серед померлих — 2 дитини віком до 17 років. Вакцинація залишається рекомендованою та безоплатною для всіх українців. Вона доступна на рівні кожного регіону. Транспортування та зберігання за умов дотримання “холодового ланцюга” в областях забезпечують центри контролю та профілактики хвороб.

Нагадаємо, в Україні через грип та гострі вірусні респіраторні інфекції оголошувати загальнонаціональний карантин не планують. Ввести обмеження можуть тільки в окремих регіонах.

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