Піниста сеча: коли це норма, а коли може свідчити про проблеми з нирками

Жінка у туалеті / © pexels.com

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Піна або бульбашки в сечі не завжди означають проблеми зі здоров’ям. Однак якщо сеча регулярно стає помітно пінистою, а разом із цим з’являються набряки, втома, зміна кольору сечі чи інші симптоми, варто звернутися до лікаря.

Про це пише egeszsegkalauz.hu.

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Разова поява піни часто має цілком безпечне пояснення. Наприклад, бульбашки можуть утворюватися через сильний струмінь сечі, який потрапляє у воду в унітазі. У такому разі вони зазвичай швидко зникають і не свідчать про захворювання.

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Проте регулярна або дедалі сильніша пінистість потребує уваги. Однією з можливих причин є протеїнурія — стан, за якого в сечі міститься надмірна кількість білка. Іноді це може бути ознакою порушення роботи нирок.

Чому сеча може пінитися

На вигляд сечі можуть впливати цілком звичайні обставини. Зокрема, тимчасову появу піни здатні спричинити зневоднення, інтенсивні фізичні навантаження, висока температура тіла або сильний стрес.

Коли людина вживає мало рідини, сеча стає більш концентрованою і може виглядати темнішою. Після спекотного дня, активного тренування або недостатнього пиття така зміна не обов’язково свідчить про хворобу.

Ще одна можлива причина — інфекція сечовивідних шляхів. У такому випадку зазвичай виникають і додаткові симптоми: печіння або біль під час сечовипускання, часті позиви до туалету, дискомфорт у нижній частині живота. Визначити наявність інфекції допомагає аналіз сечі.

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Коли піна може вказувати на проблеми з нирками

Якщо піниста сеча спостерігається регулярно, однією з причин може бути підвищене виділення білка із сечею.

У нормі нирки фільтрують кров і затримують більші молекули, зокрема значну частину білків. Якщо ниркові фільтри пошкоджуються, білок може потрапляти до сечі.

На ранніх етапах протеїнурія нерідко не має інших очевидних проявів. Тому визначити проблему лише за зовнішнім виглядом сечі неможливо — для цього потрібне лабораторне дослідження.

Водночас протеїнурія не завжди означає хронічну хворобу. Тимчасове підвищення білка може виникати після інтенсивних фізичних навантажень, під час лихоманки, запалення або зневоднення.

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Особливо уважними мають бути люди з діабетом і гіпертонією

Цукровий діабет і високий артеріальний тиск належать до факторів, які можуть поступово пошкоджувати нирки.

Проблема полягає в тому, що на початкових етапах таке ураження часто розвивається без виражених симптомів. Саме тому людям із діабетом або гіпертонією важливо регулярно контролювати функцію нирок та здавати аналізи сечі.

Поява пінистої сечі сама по собі ще не означає, що почалося ураження нирок. Однак якщо така зміна стала постійною, її не варто ігнорувати.

На які симптоми потрібно звернути увагу

Особливо насторожити мають не лише зміни сечі, а й набряки. Вони можуть з’являтися навколо очей, на ногах, стопах, щиколотках або руках.

Також приводом для медичної консультації є кров у сечі, незвична втома, підвищення артеріального тиску, зміна кольору сечі, задишка або інші нові симптоми.

При деяких захворюваннях нирок сеча може ставати рожевою, червоною, чайного або темного кольору через домішки крові. Такі зміни потребують обстеження, адже причини можуть бути різними — від інфекції сечовивідних шляхів до захворювань нирок.

Як перевірити, чи є проблема

За зовнішнім виглядом сечі неможливо точно визначити, чи містить вона надмірну кількість білка. Для цього проводять лабораторний аналіз.

Дослідження може показати наявність білка, крові, глюкози та інших показників. За потреби лікар призначає додаткові аналізи, щоб визначити кількість білка та встановити причину його появи в сечі.

Тож поодинокі бульбашки, які швидко зникають, найчастіше не є приводом для паніки. Але якщо сеча регулярно піниться, симптом посилюється або до нього додаються набряки, кров у сечі, втома чи підвищений тиск, варто звернутися до лікаря та пройти обстеження.

Нагадаємо, колір сечі може змінюватися залежно від кількості випитої води, харчування, фізичних навантажень, ліків та стану здоров’я. Прозора сеча може свідчити про надмірне споживання рідини, тоді як темна часто вказує на зневоднення. Жовтий або бурштиновий відтінок зазвичай вважається нормальним. Рожевий чи червоний колір іноді спричиняють продукти на кшталт буряка, але також він може бути ознакою крові в сечі, інфекції, травми або захворювань нирок. Якщо незвичний колір не зникає протягом доби або причина зміни незрозуміла, варто звернутися до лікаря.

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