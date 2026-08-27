Пішли до озера, а потрапили до лікарні: науковці з'ясували, чим можна заразитися під час купання у водоймі

Водойма / © Pixabay

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Масштабне наукове дослідження виявило, що плавання у відкритих водоймах — річках та озерах — пов’язане з суттєво підвищеним ризиком виникнення шлункових інфекцій і шкірного висипу. Науковці застерігають: популярне сезонне хобі може мати несподівані наслідки для здоров’я.

Про це пише видання The Guardian.

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Дослідження, у якому взяли участь 2 368 осіб на чотирьох водоймах Угорщини, провели під керівництвом професора медицини Університету Східної Англії Пола Хантера. Результати експерименту виявилися тривожними:

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Проблеми зі шкірою: У плавців удвічі частіше фіксували висип, виразки або свербіж (2,7% проти 1,3% серед тих, хто залишався на березі).

Шлункові інфекції: Ризик діареї, блювання та нудоти з лихоманкою стрімко зростав при плаванні у воді з підвищеною концентрацією бактерій E. coli (кишкової палички) та коліфагів, що свідчать про фекальне забруднення.

Цікаво, що шкірні роздратування не були пов’язані з фекальним забрудненням. Вчені припускають, що їх викликають інші чинники — наприклад, токсичні водорості або церекаріальний дерматит (свербіж купальника), який виникає через пташиних паразитів, що проникають під шкіру людини.

Професор Хантер переконаний, що ці висновки актуальні для всієї Європи. Крім того, результати роботи ставлять під сумнів рішення Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) пом’якшити норми контролю за рівнем кишкової палички у прісноводних водоймах. Дослідники закликають повернути суворий моніторинг E. coli, щоб захистити людей від інфекцій під час відпочинку.

Раніше ми писали про те, як нога чоловіка збільшилася вдвічі після плавання у водоймі.

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