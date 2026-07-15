Після 50 років сніданок має бути іншим: які продукти підтримують здоров’я і м’язи

Сніданок / © Unsplash

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Після 50 років сніданок стає не просто першим прийомом їжі, а важливою частиною підтримки здоров’я. Саме в цьому віці організм потребує більше білка, клітковини, вітамінів і корисних жирів, тому звичне ранкове меню варто переглянути.

Про це повідомило видання Egeszseg Kalauz.

Збалансований сніданок допомагає підтримувати рівень енергії, зберігати м’язову масу, контролювати рівень цукру в крові та піклуватися про здоров’я серця.

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Насамперед варто зробити акцент на білкових продуктах. З віком людина природно втрачає м’язову масу, тому достатня кількість білка допомагає уповільнити цей процес. Для сніданку підійдуть яйця, натуральний грецький йогурт, сир, кефір або нежирні сири.

Не менш важливо додавати до ранкового раціону продукти, багаті на клітковину. Вона підтримує нормальне травлення, довше зберігає відчуття ситості та сприяє більш стабільному рівню цукру в крові. Хорошим вибором будуть вівсянка, цільнозерновий хліб, свіжі овочі, фрукти та насіння.

Крім того, організму потрібні й корисні жири. Авокадо, горіхи, мигдаль, насіння льону або чіа, а також трохи оливкової олії першого віджиму містять ненасичені жирні кислоти, які підтримують роботу серцево-судинної системи.

Натомість від солодких пластівців, здобної випічки та підсолоджених йогуртів варто відмовитися. Такі продукти швидко підвищують рівень цукру в крові, але незабаром він так само стрімко падає, через що відчуття голоду повертається значно раніше.

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Прикладами збалансованого сніданку є грецький йогурт із ягодами та горіхами, цільнозерновий тост із вареним яйцем і овочами, вівсяну кашу з насінням і фруктами, сир із помідорами та перцем або овочевий омлет.

Також не варто забувати про воду. З віком відчуття спраги слабшає, тому експерти рекомендують починати ранок зі склянки води та підтримувати достатній рівень гідратації протягом дня.

Водночас варто поступово замінювати рафіновані продукти цільнозерновими, додавати більше білка й овочів, щоб сніданок забезпечував організм необхідними поживними речовинами та надовго дарував відчуття ситості.

Нагадаємо, те, що їдять греки зранку, часто дивує іноземців. Водночас саме такий підхід добре вписується в принципи середземноморської дієти, яку вже багато років вважають однією з найздоровіших у світі.

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