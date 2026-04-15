32-річна Сара-Джейн Кроуфорд із міста Антрим у Північній Ірландії повідомила про ускладнення, які, за її словами, виникли після застосування препарату для зниження ваги Wegovy. Жінка почала курс ін’єкцій у серпні 2024 року, коли її вага сягнула близько 125 кг. Вона розраховувала схуднути до власного весілля, запланованого на листопад 2025 року.

Про це повідомило видання Daily Star.

За словами Кроуфорд, перші тижні застосування препарату минали без суттєвих проблем — апетит зменшився, але відчутних змін ваги вона не помітила. Згодом жінка збільшила дозування, витративши на препарат загалом кількасот фунтів стерлінгів.

Приблизно через 12 тижнів після початку курсу її стан різко погіршився. Вона почала відчувати гострий біль у верхній частині живота, який супроводжувався нападами блювання та сильним дискомфортом. Біль був настільки інтенсивним, що жінка практично не могла рухатися.

Окрім цього, з’явився незвичний симптом — язик став темного кольору. За словами пацієнтки, це супроводжувалося неприємним запахом із рота, зокрема відрижкою із запахом сірки, а також чутливістю до їжі, особливо гострої.

Після цього Кроуфорд звернулася до відділення невідкладної допомоги лікарні району Антрим. Обстеження, зокрема КТ та МРТ, виявили множинні жовчні камені, які блокували жовчну протоку, що створювало ризик ускладнень. Також лікарі діагностували дивертикуліт — запалення випинань у стінці товстої кишки.

Жінка припинила використання ін’єкцій, а у лютому 2025 року їй провели холецистектомію — операцію з видалення жовчного міхура. За її словами, процедура тривала близько години, після чого вона почала поступово відновлюватися.

Після припинення застосування препарату симптоми зникли: язик повернувся до нормального кольору, а загальний стан покращився. Жінка зазначає, що частину втрати ваги пов’язує саме з хворобою, а не з дією препарату.

За даними Національного центру біотехнологічної інформації, семаглутид — активна речовина Wegovy — може впливати на травлення, зокрема уповільнювати його. Це може спричиняти сухість у роті, неприємний запах, а також відрижку із запахом сірки. У деяких випадках це пов’язують із появою темного нальоту на язиці.

Виробник препарату, компанія Novo Nordisk, наголошує, що жовчнокам’яна хвороба входить до переліку можливих побічних реакцій. За даними клінічних досліджень, її фіксували у 1,6% пацієнтів із ожирінням, які отримували семаглутид, а запалення жовчного міхура — у 0,6%.

