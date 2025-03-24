Після COVID-вакцинації може зростати ризик серйозних ускладнень – дослідження

Водночас більшість міжнародних медичних структур, зокрема ВООЗ, підкреслюють, що вакцинація від COVID-19 залишалася ключовим інструментом боротьби з пандемією.

Вакцинація від коронавірусу може бути пов’язана зі зростанням ризику низки серйозних захворювань. Йдеться про потенційні побічні ефекти з боку серцево-судинної, гематологічної та нервової систем.

Як пояснила професорка інфекційних хвороб Ольга Голубовська, вона посилається на масштабне міжнародне дослідження, в якому взяли участь близько 99 мільйонів людей. У ньому порівнювалися наслідки застосування трьох найпоширеніших вакцин – Pfizer/BioNTech (BNT162b2), Moderna (mRNA-1273) та Oxford/AstraZeneca (ChAdOx1).

Згідно з результатами дослідження:

ризик міокардиту після мРНК-вакцин зростав приблизно на 610%,

гострий розсіяний енцефаломієліт – на 378%,

синус-тромбоз після векторної вакцини – на 323%,

синдром Гієна-Барре – на 249%.

Йдеться саме про виявлене статистичне зростання ризиків, а не про доведений причинно-наслідковий зв’язок. Більшість міжнародних медичних структур, зокрема ВООЗ, підкреслюють, що вакцинація від COVID-19 залишалася ключовим інструментом боротьби з пандемією, а переваги щеплення суттєво перевищували потенційні ризики.

Нагадаємо, науковці продовжують досліджувати походження COVID-19, намагаючись з’ясувати, які саме тварини могли стати проміжною ланкою між кажанами – ймовірними природними носіями SARS-CoV-2 – і людиною. Останні дані свідчать, що серед основних підозрюваних – єнотоподібні собаки, цивети, сиві бамбукові щури та великі борсуки.