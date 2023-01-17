Пити чи ні: що буде, якщо прокип'ятити воду кілька разів

Повторне кип'ятіння води з-під крану, з пляшки, мінеральної та джерельної води здатне змінити її хімічний склад. Чи можна таку рідину пити, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Вода є обов'язковим ресурсом для людини. Але її часто піддають кип'ятінню, щоб вбити віруси і бактерії, які в ній містяться. Часто в чайнику залишається невелика кількість рідини і людина просто доливає більше, а потім знову кип'ятить.

Що відбувається під час процесу повторного кип'ятіння

Чому під час повторного кип'ятіння звичайної питної, мінеральної або джерельної води змінюється її склад? Пов'язано це з тим, що під час цього процесу в атмосферу викидається частина води у вигляді пари, саме в ній концентруються залишки хімічних речовин.

Якщо ви використовуєте чисту питну воду, проблем зі здоров'ям таке викидання не викликає. Хоча, коли повторно кип'ятатит надто жорстку воду, то всередині чайника буде утворюватися накип та білий наліт.

Однак, якщо повторно кип'ятити воду з високим вмістом кальцію (мінеральна вода, жорстка вода) у людей можуть виникати проблеми зі здоров'ям. Зокрема, з'являтися камені у жовчному міхурі та нирках, розвиватися атеросклероз чи артрит.

Чи може повторне кип'ятіння вплинути на смак напою

Повторне кип'ятіння дійсно може змінити смак чаю чи кави, коли ви додаєте до них таку воду. Пов'язано це з тим, що в прісній воді міститься велика кількість повітряних бульбашок. Коли вона нагрівається, то розчинені гази трішки піднімають її кислотність, що допомагає краще розділяти ароматичні молекули.

Дехто стверджує, що у кип'яченої води зовсім немає смаку. А тому до чаю чи кави краще додавати саме свіжу воду, яка не була прокип'ячена двічі.