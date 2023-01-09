Пийте каву перед денним сном: отримаєте заряд енергії

Денний сон допомагає підвищити ефективність під час роботи. Виявилося, що кава перед дріманням допоможе отримати додатковий заряд енергії. Коли можна пити каву перед сном — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Відчуваєте сонливість — випийте кави і подрімайте

Якщо людина регулярно не висипається, у неї виникає стан, який дослідники називають "борг сну". Він може з'являтися навмисно (наприклад, коли людина розуміє, що в неї немає іншого вибору, тому що вона не встигне зробити свою роботу вчасно) або підсвідомо.

Щоб подолати сонливість протягом дня потрібно подрімати. Дехто також рятується за допомогою кави, яка насичує організм енергією, щоб пережити важкий день. Від 90-х років вчені намагаються зрозуміти, чи може поєднання цих двох методів допомогти отримати більше енергії.

Так у дослідженні 1997 року взяли участь 12 людей, які погано спали через роботу. Половина лягала спати на 15 хвилин, а інша половина випивала одну велику чашку кави і через п'ять хвилин лягали подрімати на чверть години. Після цього вони проходили тести з водіння на спеціальному тренажері, щоб дослідники могли зрозуміти, як кава перед сном вплинула на їхню пильність.

Хоча просте дрімання допомагало покращити самопочуття та уважність, проте дрімання з кавою значно підвищило рівень енергії. Ті, хто випив чашечку енергетичного напою перед денним сном, менше вилітали на зустрічну смугу під час двогодинної монотонної поїздки на тренажері. А інші (ті, хто просто пив каву чи лише дрімав) показали гірші результати.

Також чашечка кави перед денним сном допомогла людям саме дрімати, а не впадати у глибокий сон. Після прокидання вони виглядали свіжішими та відчували себе краще протягом кількох годин.

Як саме працює денний сон після кави

Пити каву перед денним сном потрібно / Фото: Pexels

Щоб зрозуміти це, потрібно спочатку поглянути, як саме організм переробляє кофеїн. Коли ми п'ємо каву, кофеїн залишається в шлунку деякий час, а вже потім переміщується в тонкий кишківник. Саме звідси від розподіляється по всьому організму і засвоюється. Процес цей триває (від випивання до всмоктування) приблизно 45 хвилин.

Але кофеї починає діяти трішки раніше, приблизно через півгодини після потрапляння в організм. Отже, якщо ви вип'єте чашку цього напою перед коротким денним сном (до 15 хвилин), кофеї на зможе вплинути на нього, тому що просто не встигне. Прокинувшись після дрімання, ви все ще не відчуваєте кофеїновий удар. Лише через кілька годин тіло відчує вплив кофеїну. А все тому, що, хоча ця речовина розщеплюється в печінці, половина її залишається в крові ще протягом 4-5 годин (після споживання в середньому 2 великих чашок кави).

Саме цей кофеїновий вплив після прокидання і допомагає залишатися сповненим енергії увесь день. Однак тут важливо правильно розрахувати час, коли лягти на денний сон. Інакше можна зруйнувати продуктивність і погіршити самопочуття.

Скільки кави безпечно пити

Хоча і є докази того, що дрімання після кави дійсно дієве, чи безпечно пити велику кількість цього напою?

Якщо розглядати споживання кофеїну, то для нашого організму безпечно випивати від 300 до 500 мг на день (це 2-3 великі чашки). 70% кофеїну перетворюється в параксантин, який не є токсичним для людини. Однак, якщо випивати більше 500 мг, це може спричинювати симптоми нервозності, дратівливості, тривоги, занепокоєння, а також викликати підвищення серцебиття, озноб, сильне збудження, посилене виділення сечі, тремтіння.

А ось за інформацією від Food Standards Australia New Zealand, 95 мг кофеїну на день для дітей та 210 мг цієї речовини для дорослих можуть підвищувати рівень тривожності.

Проблема полягає ще у тому, що кофеїн міститься в багатьох продуктах, які ми споживаємо. Також він входить до складу деяких ліків. \

Чи можна назвати спосіб випивання кави перед денним сном найкращим для енергії

Хоча ви і зможете зарядитися енергією на кілька годин, такий метод не підходить, щоб повністю позбутися сонливості.

Найкращим рішенням, щоб бути пильним та продуктивним, полягає в достатній кількості сну. Адже він важливий для низки функцій тіла та мозку. Також достатня кількість сну допомагає знизити ризик збільшення ваги, появи депресії та цукрового діабету.