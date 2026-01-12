Пізня вечеря та нічні перекуси: п’ять наслідків для вашого здоров’я

У нічний час засвоєння поживних речовин може бути менш ефективним / © Pexels

Якщо ви звикли їсти на ніч, то маєте знати, що наслідки можуть торкнутися не тільки вашої фігури. Їжа після 8-ї години вечора може мати безліч побічних ефектів, включно з підвищеною кислотністю шлунка та порушенням сну.

Про це пише Health Shots.

З пізнім прийомом їжі зазвичай пов’язують збільшення ваги, проте вживання їжі після 8-ї години вечора має і масу інших наслідків. Прийом їжі пізно ввечері може призвести до розладу шлунка або порушення сну у деяких людей.

Проблеми з травленням

Швидкість метаболізму в організмі має тенденцію сповільнюватися до вечора, що впливає на ефективність травлення. Пізній прийом їжі може призвести до повільнішого розщеплення їжі та спричинити дискомфорт у ШКТ.

Чутливість до інсуліну

Інсулін, який відіграє вирішальну роль у регулюванні рівня цукру в крові, може бути менш ефективним у відповідь на пізній прийом їжі. Знижена чутливість до інсуліну може сприяти труднощам у підтримці метаболічного здоров’я та здорової ваги.

Порушення сну

Вживання важкої або жирної їжі перед сном може спричинити дискомфорт у ШКТ та розлад шлунка. Підвищена кислотність шлунка через нічний перекус може вплинути на режим та якість сну.

Надлишок калорій

Нічні перекуси часто дуже ситні, що може сприяти надлишку калорій, споживаних за день. Без компенсації протягом дня цей надлишок може з часом сприяти збільшенню ваги.

Засвоєння поживних речовин

У нічний час засвоєння поживних речовин може бути менш ефективним. Індивідуальні відмінності в циркадних ритмах і процесах травлення роблять цей вплив неоднаковим серед людей.

Раніше ми писали про те, що деякі звички непомітно заважають втраті ваги. Пізні та щільні вечері, солодощі перед сном, бездумні перекуси за екраном і нерегулярний сон здатні збивати обмін речовин, посилювати голод і погіршувати результат.