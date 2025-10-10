Плаский живіт після 50: які вправи для преса справді працюють

Схуднення / © Pixabay

Мрієте про плаский живіт, але численні вправи не дають бажаного результату, особливо після 50 років? Тренер-реабілітолог Едуард Швець розкритикував популярні «легкі» тренування та назвав три базові вправи, які за правильного підходу гарантовано зміцнять прес і зроблять талію стрункішою.

За словами експерта, сьогодні багато тренерів пропонують клієнтам малоамплітудні, «ледачі» рухи, нібито для безпеки. Однак, зазвичай, це не працює, бо за мінімуму зусиль неможливо отримати максимум результату.

«Коли людина працює в режимі «ай, більше не можу…» — результату не досягти», — наголошує Швець.

Який секрет ефективності

Тренер пояснює: щоб м’яз зміцнився і став рельєфним, потрібно «випалити» його енергетичний ресурс — креатин. Це відбувається протягом 30 секунд інтенсивного навантаження. Коли людина робить лише 12-15 повторень, це займає 15-20 секунд, і організм не отримує сигналу для росту. Саме тому для видимого результату потрібно робити не менше 25-35 повторень за підхід.

Три «золоті» вправи для преса: інструкція від тренера

Едуард Швець назвав три базові, хоча й не найлегші, вправи, які ефективно опрацьовують усі м’язи живота.

Підйом корпусу (верхній прес). Ляжте на спину, підніміть ноги максимально вгору, ледь зігнувши в колінах. Руки витягніть за головою. На видиху піднімайте корпус, тягнучись пальцями рук до пальців ніг.

Підйом ніг (нижній прес). Ляжте на спину, візьміться руками за надійну опору за головою. Підніміть голову та лопатки від підлоги. На видиху піднімайте прямі або ледь зігнуті ноги вгору, намагаючись відірвати таз від підлоги.

Підйоми ніг на боці (косі м’язи). Ляжте на лівий бік, зігніть ноги під прямим кутом. Опріться на ліву руку, а праву заведіть за корпус для упору. Розверніть корпус до ніг під кутом 45 градусів. Повільно піднімайте ноги якомога вище, скорочуючи косі м’язи. Повторіть на іншому боці. Ця вправа, за словами тренера, не розширює талію.

Після основного комплексу варто виконати вправу «човник» (лежачи на животі, одночасно піднімати корпус і ноги) для зміцнення м’язів попереку.

Тренер наголошує, що навіть найкращі вправи не дадуть бажаного результату без правильного харчування. Лише тандем якісних тренувань та дефіциту калорій дозволить не тільки зміцнити м’язи, але й позбутися жирового прошарку та уникнути обвисання шкіри.

