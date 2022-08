Пластичні хірурги зі США надаватимуть українцям безкоштовну медичну допомогу: як звернутись

У вересні 2022 року запланована медична місія FACE TO FACE Ukrainian Medical Mission, у рамках якої команда американських лицевих пластичних хірургів надаватиме медичну допомогу особам, які отримали травми голови, обличчя та шиї.

Про це повідомляє медична платформа INgenius та медикиня Іванна Небор.

Ця гуманітарна програма створена у співпраці з American Academy of Facial Plastic & Reconstructive Surgery (The Educational and Research Foundation), та організаціями Razom for Ukraine та INgenius.

Українські та американські медики відбиратимуть пацієнтів для проведення реконструктивних операцій на обличчі та шиї.

"Якщо у вас є пацієнт або ви є потенційним пацієнтом із травмами голови, обличчя та/або шиї, для отримання інформації про те, як подати заявку, напишіть на face2ukraine@gmail.com (або зконтактуйте в Telegram/Viber +380 50 574 9660 - Ігор Анатолійович)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ракета осліпила маму і двох її синів-близнюків. Польські лікарі дивом повернули їм зір.

Читайте також: