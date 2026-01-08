- Дата публікації
-
- Категорія
- Здоров’я
- Кількість переглядів
- 185
- Час на прочитання
- 2 хв
Пневмонія: як розпізнати хворобу, хто у групі ризику
Пневмонія небезпечна як для дорослих, так і для дітей.
Як у дорослих, так і у дітей пневмонія є запаленням легеневої тканини, яке проявляється у вигляді накопичення рідини, гною в альвеолах, що унеможливлює або утруднює газообмін. Особливо вразливі категорії — діти та люди літнього віку, а також люди з хронічними і неінфекційними хворобами.
Її спричиняють бактерії (стафілококи, пневмококи, стрептококи і багато інших), віруси (респіраторно-синтиціальний вірус, грипу, пташиного грипу, COVID-19 та інші), а також грибкові інфекції.
Симптоми пневмонії:
кашель
харкотиння
різке підвищення температури
біль у грудях
ускладнення дихання
задишка
загальна слабкість
зниження артеріального тиску
пітливість
У разі ускладненого перебігу захворювання також можливі:
неприємний гнильний запах харкотиння
поверхневість та велика частота дихальних рухів — понад 30 на хвилину
нудота і блювота
Як передається пневмонія
Інфікуватися можна під час вдихання вірусів чи бактерій, які перебувають у носі чи горлі людини. Можливе поширення збудників пневмонії повітряно-крапельним шляхом під час кашлю або чхання.
Основна небезпека пневмонії полягає у тому, що вона може призвести до дихальної недостатності та інших серйозних ускладнень, тож за появи симптомів необхідно терміново звертатися до сімейного лікаря.
За статистикою ВООЗ, пневмонія та діарея становлять 23% смертності дітей віком до п’яти років і, за оцінками, спричинили 1,17 мільйона смертей дітей віком до п’яти років у всьому світі.
Як уберегтися від пневмонії
Профілактикою від пневмонії може бути щеплення. Наприклад, вакциною проти пневмокока — найпоширенішого типу бактерій, що викликає пневмонію. Додатковий захист надає й щеплення проти гемофільної інфекції (хіб-інфекція).
Не зайвим буде щеплення проти грипу, адже він може спричиняти таке небезпечне ускладнення, як пневмонія. Водночас ці щеплення не гарантують захист на 100% саме від пневмонії.
Також ви можете знизити ризик захворіти на пневмонію, виконуючи такі профілактичні дії:
мийте руки з милом
киньте курити, бо це заважає легеням належним чином фільтрувати повітря та захищати організм від мікробів
будьте фізично активними та дотримуйтеся принципів здорового харчування
Нагадаємо, у Китаї зафіксували значний спалах респіраторного вірусу, який вражає переважно дітей. Він спричиняє важкі респіраторні симптоми, пневмонію і бронхіоліт. Цей небезпечний вірус уже дістався України,Казахстану та Індії.