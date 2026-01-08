Пневмонія: як розпізнати хворобу, хто у групі ризику

Пневмонія — гостре інфекційне запалення легень / © Фото з відкритих джерел

Як у дорослих, так і у дітей пневмонія є запаленням легеневої тканини, яке проявляється у вигляді накопичення рідини, гною в альвеолах, що унеможливлює або утруднює газообмін. Особливо вразливі категорії — діти та люди літнього віку, а також люди з хронічними і неінфекційними хворобами.

Її спричиняють бактерії (стафілококи, пневмококи, стрептококи і багато інших), віруси (респіраторно-синтиціальний вірус, грипу, пташиного грипу, COVID-19 та інші), а також грибкові інфекції.

Симптоми пневмонії:

кашель

харкотиння

різке підвищення температури

біль у грудях

ускладнення дихання

задишка

загальна слабкість

зниження артеріального тиску

пітливість

У разі ускладненого перебігу захворювання також можливі:

неприємний гнильний запах харкотиння

поверхневість та велика частота дихальних рухів — понад 30 на хвилину

нудота і блювота

Як передається пневмонія

Інфікуватися можна під час вдихання вірусів чи бактерій, які перебувають у носі чи горлі людини. Можливе поширення збудників пневмонії повітряно-крапельним шляхом під час кашлю або чхання.

Основна небезпека пневмонії полягає у тому, що вона може призвести до дихальної недостатності та інших серйозних ускладнень, тож за появи симптомів необхідно терміново звертатися до сімейного лікаря.

За статистикою ВООЗ, пневмонія та діарея становлять 23% смертності дітей віком до п’яти років і, за оцінками, спричинили 1,17 мільйона смертей дітей віком до п’яти років у всьому світі.

Як уберегтися від пневмонії

Профілактикою від пневмонії може бути щеплення. Наприклад, вакциною проти пневмокока — найпоширенішого типу бактерій, що викликає пневмонію. Додатковий захист надає й щеплення проти гемофільної інфекції (хіб-інфекція).

Не зайвим буде щеплення проти грипу, адже він може спричиняти таке небезпечне ускладнення, як пневмонія. Водночас ці щеплення не гарантують захист на 100% саме від пневмонії.

Також ви можете знизити ризик захворіти на пневмонію, виконуючи такі профілактичні дії:

мийте руки з милом

киньте курити, бо це заважає легеням належним чином фільтрувати повітря та захищати організм від мікробів

будьте фізично активними та дотримуйтеся принципів здорового харчування

Нагадаємо, у Китаї зафіксували значний спалах респіраторного вірусу, який вражає переважно дітей. Він спричиняє важкі респіраторні симптоми, пневмонію і бронхіоліт. Цей небезпечний вірус уже дістався України,Казахстану та Індії.